Новини Днес | 12

Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния

Заразени са домашни прасета в местността Поща, на около 70 километра от Русе

01.02.2026 | 08:25 ч. 2
Снимка БГНЕС

Огнище на африканска чума по свинете е установено в румънския окръг Гюргево, но към момента няма опасност за България. Това съобщи областният управител на Русе Драгомир Драганов. Заразени са домашни прасета в местността Поща, община Бутуругени, на около 70 километра от Русе, съобщи NOVA.

Румънските власти вече са предприели всички необходими мерки за ограничаване на заболяването.

Драганов посочи, че е в постоянен контакт с институциите от двете страни на Дунав и че според експертите риск от навлизане и разпространение на заразата у нас на този етап няма. Той подчерта, че на Дунав мост при Русе–Гюргево се извършва постоянна дезинфекция на всички влизащи в страната леки и товарни автомобили, а личните и индустриалните свиневъдни стопанства са защитени.

Заради отдалечеността на огнището от границата не се налага въвеждането на допълнителни ограничителни мерки.

Властите в Гюргево са обявили зони за защита и наблюдение, които обхващат над 30 населени места в окръзите Гюргево и Илфов. 

