След 4 деца: Джос Стоун иска още

Джос Стоун обмисля възможността да има още деца. 39-годишната певица и съпругът ѝ Коди ДаЛуз вече са родители на 4 деца.

Затова животът на семейството понякога може да е хаотичен. Но изпълнителката не изключва идеята да имат още едно дете.

От британското издание на "OK!" я питат дали ще има още деца.

"Никога не казвай никога! В тази зона сме, в която думите не излизат правилно от устата ми и слагат електрически предмети в миялната за съдове, така че понякога си мисля, че е добре да спрем на четири. Но други пъти, аз се събуждам и си мисля, че трябва да имаме още едно. Може би съм малко луда, но нека видим какво ще се случи", отговаря звездата.

