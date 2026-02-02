IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Името на принц Кирил Сакскобургготски също е в документите Епстийн

Списъкът е от 2017 г., като е свързан с празненство преди наградите "Бафта"

02.02.2026 | 20:39 ч. 12
Снимка: БГНЕС

Името на принц Кирил Сакскобургготски (Княз Кирил Преславски) също се оказа в досиетата "Епстийн", съобщават "24 часа".

Сред файловете, публикувани от правосъдното министерство на САЩ във връзка със секспрестъпника Джефри Епстийн, има списък, в който Сакскобургготски изглежда е вписан като плюс едно на Сидни Финч - бившата съпруга на британския бизнесмен Чарлз Финч.

Списъкът е от 2017 г., като е свързан с празненство преди наградите "Бафта". Имейлът е до Епстийн от публицистката Пеги Сигал, която пише: "Барбара Броколи (продуцент на 007) и Джесика де Ротшилд (дъщеря на сър Евелин) и аз организираме втората си годишна вечеря преди наградите БАФТА в Спенсър Хаус. И ти си поканен. Ноел ще ти изпрати поканата и списъка с гости. Ще присъстват всички известни личности от британския и американския културен елит".

Част от списъка за празненството са актьорът Ралф Файнс, дизайнерът Том Форд, подуцентът Стенли Бухтал, бизнесменът Андре Балаж, журналистката Кристиан Аманпур, режисьорът Саймън Къртис, сценаристът Кристофър Маккуори и др.

