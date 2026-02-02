България "цъфна" в досиетата "Епстийн": Набирали ли са жени за секспрестъпника и у нас?

България също "цъфна" в досиетата "Епстийн". Страната ни се споменава в няколко имейла между финансиста Джефри Епстийн и неговия посредник и моден фотограф Даниел Сияд. В тях се говори за София, българска модна агенция, български лекар, както и контакти на високо ниво, обозначени с имената "Луиза" и "принцесата".

Преди дни Министерството на правосъдието в САЩ публикува нови три милиона страници от разследването срещу Епстийн.

"Здравей, Джефри, току-що се върнах от София, България. Прекарах чудесно, установих отлични контакти с агенция, която би искала да работи с мен и ще я представлявам в Европа и останалата част от континента на модата. Това беше добра сделка. Ето името на агенцията, кажи ми какво мислиш. Ще видя с Жан Люк кои от тях би искал да изпрати в Ню Йорк, всъщност всички мечтаят да отидат в САЩ.

С най-добри пожелания,

Даниел"

Това пише Сияд до Епстийн. От линк, прикрепен към имейла, става ясно, че агенцията, за която говори фотографът, е “Некст Уан” (Next One Agency). Справка в портала papagal.bg сочи, че през 2009 г. в София е била основана “Некст Уан” от Стоян Георгиев Апостолов. Като част от дейността си фирмата посочва: “Организиране на шоуспектакли и модни ревюта в страната и чужбина, подготовка на фотомодели и манекени, конкурси за красота” и др. Към момента компанията е неактивна, а линкът от досиетата не работи.

На 10 април 2010 г. в 13:28 ч. Епстийн отговаря: "Не си ми показал никого оттогава."

"Здравей, Джефри!!! Как си? Как мина пътуването ти? Искам само да кажа, че работя по няколко нови кандидати, това е само един от тях, все още нямам снимки на другите... Утре заминавам за Сан Диего и Лос Анджелис до неделя, за да посетя брат си и да се срещна с някои нови хора в Лос Анджелис, които приятелката ми от моделската агенция познава там. Вчера говорих с нея, току-що е разбрала, че трябва да замине за България по програма за обмен от университета си до 11 ноември", гласи още един имейл на Сияд до финансиста.

По-късно той пише:

"Здравей, Джефри, тук съм с принцесата, тя ме покани да дойда с нея, за да се срещнем с правителствени служители. Луиза, все още не съм й се обадила, но ще го направя."

На 22 октомври 2012 г., в 13:24, Джефри Епстийн пише: "Чул ли си нещо от Луиза?"

За Сияд се предполага, че е набирал момичета за секспрестъпника заедно с французина Жан Люк Брюнел.

Документите не съдържат преки доказателства за престъпления, извършени на територията на България, но очертават мрежа от контакти, пътувания и посредници, в която страната се появява многократно и неслучайно.

Във файловете могат да бъдат открити и два самолетни билета от лятото на 2004 г., които Епстийн е закупил, а пътничките са с български имена, като и в двата маршрута присъства София.

К. Евтимова е пътувала двупосочно от София до Ню Йорк през Лондон на 16 юни, а Д. Чернева е пътувала двупосочно от Ню Йорк до София през Франкфурт и Мюнхен на 25 август.

В друг документ с дата 28 октомври 2003 г. отново присъства името Евтимова, по-конкретно Клавдия Георгиева Евтимова. Става дума за справка от американския доставчик “ФедЕкс” - жена на име Сесилия Стийн е изпратила до Евтимова плик от името на Епстийн. Адресът на подателя е 457 Madison Ave - от други файлове става ясно, че там Епстийн има регистрирана компания. Тъй като обаче няма друга информация за двете българки в досиетата, не става ясно какво е било естеството на връзката им с Епстийн и дали са били жертви на престъпленията му.