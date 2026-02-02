IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Кремъл: Следващите преговори за Украйна ще са в Абу Даби в сряда и четвъртък

Двете страни не са постигнали напредък по най-сложните въпроси

02.02.2026 | 13:52 ч. 7
EPA/БГНЕС

Тристранните преговори между Москва и Киев с посредничеството на САЩ ще се състоят на 4 и 5 февруари отново в Абу Даби, съобщи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс.

Преговорите, планирани за вчера, не са се състояли поради проблеми с програмата. До момента двете страни са успели да намалят противоречията си по някои въпроси, но не са постигнали подобен напредък по най-сложните въпроси.

Кремъл няма какво да добави по отношение на спирането на ударите по украинската енергетика, добави говорителят на Путин.

Русия се опитва да деескалира напрежението около Иран и отдавна е предложила помощта си за складиране или преработка на обогатения от Техеран уран, подчерта Песков.

По-рано днес говорителят на иранското Външно министерство Есмаил Багаи заяви на фона на заплахите на американския президент Доналд Тръмп за военна намеса в Иран, че Ислямската републила не е получавала "ултиматуми" от САЩ за постигането на споразумение за ядрената програма.

Техеран "действа винаги сериозно и честно в дипломатическите процеси, но (нашата страна) никога не приема ултиматуми. Следователно подобно твърдение не може да бъде потвърдено”, подчерта Багаи. 

По-рано Тръмп заяви, че Ислямската република "иска да сключи споразумение".

 

Войната в Украйна
