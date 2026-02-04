IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Рейс с поклонници се преобърна в Бразилия, най-малко 15 загинали

Пътниците участвали в религиозен фестивал в щата Сеара

04.02.2026 | 08:50 ч. 2
Снимка Правителство на Алагоас

Снимка Правителство на Алагоас

Най-малко 15 души са загинали, след като автобусът, в който са пътували, се е преобърнал в североизточна Бразилия, съобщиха местни власти.

Превозното средство е превозвало около 60 души, които са се връщали от поклонение, когато е катастрофирало на завой от магистрала в селските райони на щата Алагоас във вторник сутринта.

В изявление се казва, че сред загиналите са три деца, а някои от оцелелите пътници са били транспортирани по хеликоптер до болница за лечение.

Кадри в социалните мрежи показват автобус, обърнат настрани, заобиколен от отломки, а на мястото на инцидента има екипи за спешна помощ.

Властите заявиха, че смятат, че шофьорът е загубил контрол над автобуса, преди той да напусне магистралата и да се е преобърнал няколко пъти.

Според съобщения в медиите, най-сериозно раненият пациент, преведен в болница, е деветгодишно дете, което е получило травма на главата.

Пътниците са участвали в поклонението на Дева Мария от Кандея, религиозен фестивал в щата Сеара.

Автобусът е бил част от конвой, превозващ стотици хора от град Койте до Ноя в Алагоас до Жуазейру до Норте в Сеара, пътуване с дължина 563 км (350 мили), което обикновено отнема около осем часа.

