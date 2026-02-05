Големият адронен ускорител се използва за отопление на домове във Франция

Големият адронен ускорител (Large Hadron Collider, LHC) се използва за отопление на домове и предприятия във Франция, съобщи на сайта си базираната в Женева Европейска организация за ядрени изследвания (ЦЕРН).

Това се осъществява благодарение на новата система за топлообмен, използваща повторно горещата вода от част от охладителната система на Големия адронен ускорител за отопление.

От средата на месец януари отделената топлина се използва в нова жилищна и търговска зона в близкия до Швейцария френски град Ферни-Волтер. Планирано е да захранва еквивалента на няколко хиляди домакинства. Като избягва традиционните енергийни източници като газ, мрежата ще спести отделянето на хиляди тонове въглероден диоксид, казват от ЦЕРН.

Големият адронен ускорител, който е 27 километра, има осем повърхностни точки, като една от тях се намира в близост до Ферни-Волтер. Инсталациите, по-специално криогенните, трябва да се охлаждат с вода. Докато тя циркулира през оборудването, то се охлажда, а водата се загрява.

„Обикновено горещата вода преминава през охладителна кула, където топлината се отделя в атмосферата, така че охладената вода да може повторно да се върне в оборудването“, обясни енергийният координатор на ЦЕРН Никола Белгард. „В новата конфигурация горещата вода първо преминава през два 5-мегаватови топлообменника, които прехвърлят топлинната енергия към новата отоплителна мрежа във Ферни-Волтер“.

Като един от източниците на топлина на новата мрежа, ЦЕРН предоставя топлина, когато това е възможно, стига да не се отразява на неговата дейност.

В момента Ферни-Волтер използва само до 5 мегавата от ЦЕРН, но с два топлообменника в системата това теоретично може да се удвои.

През лятото на 2026 г. ЦЕРН ще спре Големия адронен ускорител за няколко години за поддръжка и модернизация. Някои от инсталациите обаче ще продължат да се охлаждат, което ще позволи на ЦЕРН да доставя между един и пет мегавата на мрежата по време на периода на модернизация на съоръжението, с изключение на общо пет месеца, разпределени през този период на модернизация.

Заради ангажимента си към екологично отговорни изследвания, ЦЕРН реализира много инициативи, които спомагат за намаляване на въздействието на дейността му върху околната среда.

Възстановяването на енергия е ключова част от стратегията за енергийно управление наред с поддържането на енергопотреблението на минимално ниво и подобряването на енергийната ефективност. ЦЕРН участва в различни инициативи, които ще спестят 25–30 гигаватчаса годишно от 2027 г., се казва още в съобщението.

(БТА)