Украйна тества евтини ракети-прехващачи срещу руски реактивни дронове

Украйна работи по създаването на арсенал от евтини ракети-прехватчи за борба с руските атакуващи дронове, по-специално с новите, по-бързи варианти, задвижвани от реактивни двигатели. Министърът на отбраната на Украйна Михаил Федоров сподели наскоро пред репортери, че Украйна, следвайки указанията на президента Володимир Зеленски, дава приоритет на разработването на евтини ракети за сваляне на руските дронове за еднопосочни атаки от типа "Шахед".

"Вече сме намерили почти готови решения и сме започнали да ги тестваме. Нашата задача е да увеличим производството десетократно и да натрупаме запаси преди есенно-зимния период", каза Федоров. Русия има склонност да засилва ракетните и дронните си удари срещу Украйна през по-студените месеци, като набелязва критична инфраструктура като енергийни съоръжения.

Федоров заяви, че Украйна се стреми да увеличи производството и да намали цената на прехватните ракети в подготовка за руските дронове, задвижвани от турбореактивни двигатели. Тези дронове вече са били използвани на бойното поле, макар и не в огромни количества.

Новите ракети, каза Федоров, "ще осигурят допълнителна защита за критичната инфраструктура, заедно с прехватните дронове. За да постигнем това, отпускаме безвъзмездни средства, увеличаваме производството и подновяваме набирането на екипи." Той не разкри допълнителни подробности.

Русия често използва дрон с пропелер, наречен "Геран-2",

за да атакува украински градове и гражданска инфраструктура в серии от атаки. Напоследък тя разработи варианти с реактивни двигатели, наречени "Геран-3", "Геран-4" и "Геран-5". Тези дронове се изстрелват от дълги релси и ускоряват до скорост на полет, преди двигателят да поеме управлението. Тези системи са въоръжени с бойни глави и летят с висока скорост към целта, преди да се взривят при удара. Миналата година Украйна започна да дава приоритет на разработването на прехватни дронове за борба с руските еднопосочни атакуващи дронове, въпреки че те са проектирани предимно да се справят с Геран-2, който може да достигне скорост от 115 мили в час, а не с по-бързи варианти като Геран-3, който може да се движи със скорост от над 200 мили в час. Украинските компании, които произвеждат дрони-прехватчи, са заявили пред Business Insider, че работят върху по-бързи модели, за да се справят с по-новите варианти на руските Geran. Разработването на евтини ракети би могло да помогне за запълване на пропуските в противовъздушната отбрана.

Украйна работи за разширяване на мрежата си за противовъздушна отбрана на къси разстояния, което ще доведе до по-високи проценти на прехват, тъй като Русия продължава да увеличава броя на дроните, които изстрелва всеки месец, заяви Федоров пред журналисти. Русия изстреля над 6500 дрона от типа "Геран" през април, с дневен темп от около 219, в сравнение с 208 през март и 203 през юли 2025 г., според данни, събрани от Института за наука и международна сигурност, американски мозъчен тръст.

Федоров заяви, че броят на дрона "Геран", свалени от прехващащи дрони, се е удвоил през последните четири месеца. Доставките на прехващащи дронове за украинските сили също са се увеличили през този период.

"Подобряването на противовъздушната отбрана е системно усилие. Нашата стратегическа цел е да достигнем стабилен процент на прехватване от 95% за въздушни цели", заяви Федоров. "Ключова роля в този процес е изиграло въвеждането на анализ след действие - стандартна процедура на НАТО за подробен анализ на бойните операции след тяхното приключване."