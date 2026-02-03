Епстийн имал "множество тайни деца", искал да създаде "превъзходен генофонд“

Според последната порция документи, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ в петък, бебето на Джефри Епстийн е било отвлечено десет минути след раждането.

В трите милиона документа е скрит запис от дневника на една от жертвите на Епстийн, която твърди, че е родила момиченце през 2002 г., когато е била на 16-17 години. Според жертвата целта на Епстийн е била да създаде "превъзходен генофонд", концепция, която тя сравнява с нацистката идеология.

"Защо аз? Няма смисъл. Защо моят цвят на косата и очите?“, пише тя в дневника си.

The New York Times съобщи през 2019 г., че опозореният финансист се е доверил на учени за схема за "засяване" на човешката раса с неговата ДНК, чрез забремени жени в ранчото му в Ню Мексико.

В друг имейл, публикуван в транша, Сара Фъргюсън поздравява педофила за раждането на "момченце“, след като е освободен от затвора през 2011 г. Бившата херцогиня на Йорк му предлага своята "любов, приятелство и поздравления“, след като чува новината от "Херцога“, визирайки Андрю Маунтбатън-Уиндзор, бившия ѝ съпруг.

Никога не е било публично потвърдено дали Епщайн е баща на деца, а завещанието, което е съставил преди смъртта си през 2019 г. в затворническа килия в Ню Йорк, не споменава никакво потомство.

Адвокатите на жертвата, Wigdor LLP, споделиха дневника с федералните прокурори, разследващи Епстийн и неговата съучастничка Гилейн Максуел.

В дневника е включено копие от сканирана снимка на бременна жена, датирано от 20-та гестационна седмица, заедно с думите: "Тя си отиде и няма да се върне.“

"Инжекция и тези неща, подобни на пръчки, имаха кука и толкова много болка. Гилейн каза да отблъсна цялата болка“, пише жертвата, описвайки раждането.

"Видях между пръстите ѝ тази малка главичка и тялото в ръцете на лекарите [sic]. То протягаше малката си ръчичка нагоре и имаше малко краче", разказва за раждането жертвта и добавя, че в залата е била и Гилейн, която е определила бебето като "красиво".

"ТЯ БЕШЕ. Не е. Тя беше красиво момиче! Чух я! Къде е тя? Защо спря да хленчи?“, пише в дневника си жертвата.

По-късно тя описва себе си като "нищо дриго освен ваша собственост и инкубатор".

По-късно жената завежда дело срещу бившия главен изпълнителен директор на Apollo Global Management, Леон Блек, който е бил един от сътрудниците на Епстийн. Завеждайки делото под псевдонима Джейн Доу през 2023 г., жената твърди, че Блек я е изнасилил в дома на педофила при нападение, което е причинило кръвотечение. Блек отрича обвиненията и делото е в ход.

Освен дъщеря, потенциалното съществуване на тайния син на Епстийн, който сега би бил на 14 години.

Публикуването на документите дойде шест седмици след крайния срок от 19 декември за публикуване на всички досиета, както е предвидено в Закона за прозрачност на досиетата на Епстийн, който беше приет от Конгреса и беше подписан през ноември.

Последната известна приятелка на опозорения финансист беше Карина Шуляк, на която той каза, че иска да остави частния си остров Литъл Сейнт Джеймс, както и 50 милиона долара и къщата си в Манхатън.

Едно недатирано видео от петъчното съобщение изглежда показва ДНК тест за бащинство на масата в седеметажното имение на Епстийн в Ню Йорк.

Според имейл кореспонденция, изтекла до Bloomberg миналата година между финансиста педофил и Максуел, е имало предположение, че двамата са обсъждали провеждането на лечение за безплодие.

На 20 октомври 2005 г. полицията се появила в къщата на Епстийн в Палм Бийч със заповед за обиск.

Няколко дни след обиска Максуел изпратила на Епстийн имейл с подробни инструкции за даряване на сперма за споделено лечение за безплодие.

"Можеш да направиш пробата у дом"а, написала тя, преди да добави, че "трябва да е в рамките на 90 минути от процедурата ми“ и че "целият материал трябва да бъде събран“.

В имейл до Епстийн през 2007 г., точно преди да подпише споразумение за ненаказателно преследване с федералните прокурори, Максуел му дала по-подробни инструкции за друга процедура за безплодие.

Действието се развива приблизително по времето, когато Максуел твърдеше, че е напуснал обкръжението на Епстийн и вече е във връзка с технологичния милиардер Тед Уейт.

"Твоята чаша + инструкции са в овалната стая... Пробата трябва да бъде донесена в 10 + ТРЯБВА да попълните формулярите - щях да ги попълня вместо теб, но не бях сигурна какво искаш да напишеш върху тях. Кажи ми, ако имаш нужда/искате да направя нещо“, написа тя.

Нова суперраса

Източници, които някога са били близки до Епстийн, разкриха как финансистът се е обграждал с учени през годините и им е споделял плана си да разработи суперраса от хора с неговата ДНК.

Той е организирал вечери, където академици са се смесвали с привлекателни жени с висше образование, които е виждал като кандидатки да носят неговото потомство.

Епстийн също така е казал на един човек, че след смъртта си "иска главата и пенисът му да бъдат замразени“ и дарени на благотворителни организации, които подкрепят трансхуманизма, вярата, че човешката раса може да еволюира допълнително, използвайки постиженията на света на науката.

Десетки познати - включително един от бившите адвокати на Епстийн - разкриха пред The Times, че всичко това е подхранвано от скритата му очарование от евгениката - идеята, че човешката раса може да бъде подобрена чрез селективно размножаване.

Епстийн се е смесвал с "каймака" на научната общност и е бил силно ангажиран с много научни занимания.

Според входящата му поща, една от последните му покупки на книги е включвала екземпляр от "Формулата: Разкриване на тайните за отглеждане на високо успешни деца“.

Епстийн очевидно е основал идеята си за ранчо за бебета на разкази за хранилището за Germinal Choice, което е трябвало да бъде снабдено със сперма на Нобелови лауреати, които са искали да подобрят човешкия генофонд. Само един носител на Нобелова награда е признал, че е дарил сперма за него, а хранилището е прекратило дейността си през 1999 г.