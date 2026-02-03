IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Епстийн имал "множество тайни деца", искал да създаде "превъзходен генофонд“

Милиардерът вярвал, че човешката раса може да бъде подобрена чрез селективно размножаване

03.02.2026 | 16:45 ч. 23
Reuters

Reuters

Според последната порция документи, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ в петък, бебето на Джефри Епстийн е било отвлечено десет минути след раждането.

В трите милиона документа е скрит запис от дневника на една от жертвите на Епстийн, която твърди, че е родила момиченце през 2002 г., когато е била на 16-17 години. Според жертвата целта на Епстийн е била да създаде "превъзходен генофонд", концепция, която тя сравнява с  нацистката идеология.

"Защо аз? Няма смисъл. Защо моят цвят на косата и очите?“, пише тя в дневника си.

The New York Times съобщи през 2019 г., че опозореният финансист се е доверил на учени за схема за "засяване" на човешката раса с неговата ДНК, чрез забремени жени в ранчото му в Ню Мексико.

В друг имейл, публикуван в транша, Сара Фъргюсън поздравява педофила за раждането на "момченце“, след като е освободен от затвора през 2011 г. Бившата херцогиня на Йорк му предлага своята "любов, приятелство и поздравления“, след като чува новината от "Херцога“, визирайки Андрю Маунтбатън-Уиндзор, бившия ѝ съпруг.

Никога не е било публично потвърдено дали Епщайн е баща на деца, а завещанието, което е съставил преди смъртта си през 2019 г. в затворническа килия в Ню Йорк, не споменава никакво потомство.

Адвокатите на жертвата, Wigdor LLP, споделиха дневника с федералните прокурори, разследващи Епстийн и неговата съучастничка Гилейн Максуел.

В дневника е включено копие от сканирана снимка на бременна жена, датирано от 20-та гестационна седмица, заедно с думите: "Тя си отиде и няма да се върне.“

"Инжекция и тези неща, подобни на пръчки, имаха кука и толкова много болка. Гилейн каза да отблъсна цялата болка“, пише жертвата, описвайки раждането.

"Видях между пръстите ѝ тази малка главичка и тялото в ръцете на лекарите [sic]. То протягаше малката си ръчичка нагоре и имаше малко краче", разказва за раждането жертвта и добавя, че в залата е била и Гилейн, която е определила бебето като "красиво".

"ТЯ БЕШЕ. Не е. Тя беше красиво момиче! Чух я! Къде е тя? Защо спря да хленчи?“, пише в дневника си жертвата.

Раса 1

По-късно тя описва себе си като "нищо дриго освен ваша собственост и инкубатор".

По-късно жената завежда дело срещу бившия главен изпълнителен директор на Apollo Global Management, Леон Блек, който е бил един от сътрудниците на Епстийн. Завеждайки делото под псевдонима Джейн Доу през 2023 г., жената твърди, че Блек я е изнасилил в дома на педофила при нападение, което е причинило кръвотечение. Блек отрича обвиненията и делото е в ход.

Освен дъщеря, потенциалното съществуване на тайния син на Епстийн, който сега би бил на 14 години.

Раса 2

Публикуването на документите дойде шест седмици след крайния срок от 19 декември за публикуване на всички досиета, както е предвидено в Закона за прозрачност на досиетата на Епстийн, който беше приет от Конгреса и беше подписан през ноември.

Последната известна приятелка на опозорения финансист беше Карина Шуляк, на която той каза, че иска да остави частния си остров Литъл Сейнт Джеймс, както и 50 милиона долара и къщата си в Манхатън.

Едно недатирано видео от петъчното съобщение изглежда показва ДНК тест за бащинство на масата в седеметажното имение на Епстийн в Ню Йорк.

Според имейл кореспонденция, изтекла до Bloomberg миналата година между финансиста педофил и Максуел, е имало предположение, че двамата са обсъждали провеждането на лечение за безплодие.

На 20 октомври 2005 г. полицията се появила в къщата на Епстийн в Палм Бийч със заповед за обиск.

Свързани статии

Няколко дни след обиска Максуел изпратила на Епстийн имейл с подробни инструкции за даряване на сперма за споделено лечение за безплодие.

"Можеш да направиш пробата у дом"а, написала тя, преди да добави, че "трябва да е в рамките на 90 минути от процедурата ми“ и че "целият материал трябва да бъде събран“.

В имейл до Епстийн през 2007 г., точно преди да подпише споразумение за ненаказателно преследване с федералните прокурори, Максуел му дала по-подробни инструкции за друга процедура за безплодие.

Действието се развива приблизително по времето, когато Максуел твърдеше, че е напуснал обкръжението на Епстийн и вече е във връзка с технологичния милиардер Тед Уейт.

"Твоята чаша + инструкции са в овалната стая... Пробата трябва да бъде донесена в 10 + ТРЯБВА да попълните формулярите - щях да ги попълня вместо теб, но не бях сигурна какво искаш да напишеш върху тях. Кажи ми, ако имаш нужда/искате да направя нещо“, написа тя.

Нова суперраса

Източници, които някога са били близки до Епстийн, разкриха как финансистът се е обграждал с учени през годините и им е споделял плана си да разработи суперраса от хора с неговата ДНК.

Той е организирал вечери, където академици са се смесвали с привлекателни жени с висше образование, които е виждал като кандидатки да носят неговото потомство.

Епстийн също така е казал на един човек, че след смъртта си "иска главата и пенисът му да бъдат замразени“ и дарени на благотворителни организации, които подкрепят трансхуманизма, вярата, че човешката раса може да еволюира допълнително, използвайки постиженията на света на науката.

Десетки познати - включително един от бившите адвокати на Епстийн - разкриха пред The Times, че всичко това е подхранвано от скритата му очарование от евгениката - идеята, че човешката раса може да бъде подобрена чрез селективно размножаване.

Епстийн се е смесвал с "каймака" на научната общност и е бил силно ангажиран с много научни занимания.

Според входящата му поща, една от последните му покупки на книги е включвала екземпляр от "Формулата: Разкриване на тайните за отглеждане на високо успешни деца“.

Епстийн очевидно е основал идеята си за ранчо за бебета на разкази за хранилището за Germinal Choice, което е трябвало да бъде снабдено със сперма на Нобелови лауреати, които са искали да подобрят човешкия генофонд. Само един носител на Нобелова награда е признал, че е дарил сперма за него, а хранилището е прекратило дейността си през 1999 г.

Тагове:

Джефри Епстийн суперраса геном тайни деца ДНК жертви насилие дневници
