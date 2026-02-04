Мелинда за венерическата болест на Бил Гейтс от рускиня: Изпитах невероятна тъга

Мелинда Френч Гейтс, съпругата на Бил Гейтс, за първи път коментира новата информация, излязла от досиетата "Епстийн", а именно - че съпругът й е хванал венерическа болест от рускиня и е молил осъдения педофил за антибиотици, с които да го скрие от жена си.

В подкаста Wild Card на NPR тя заяви, че е била изпълнена с "невероятна тъга", когато миналата седмица бяха публикувани допълнителни документи, описващи връзките на съоснователя на Microsoft с покойния Джефри Епстийн. Тя все пак отбеляза, че е "щастлива, че е далеч от цялата тази мръсотия", след като се разведе със съпруга си през 2021 година.

"За мен лично е трудно, когато се появяват нови подробности, защото ми навяват спомени за някои много, много болезнени моменти от брака ми. Каквито и въпроси да остават там - аз дори не мога да си представя всички тях - тези въпроси трябва да бъдат отправени към онези хора и дори за бившия ми съпруг. Те трябва да отговорят на тези въпроси, не аз", заяви тя.

Дългата връзка между Бил Гейтс и Епстийн е добре документирана, но се появиха нови въпроси относно отношенията им, когато Министерството на правосъдието публикува повече от 3 милиона страници с файлове, свързани с разследването на педофила преди дни.

Не е ясно кой е написал черновите на съобщенията от 2013 г., запазени в имейл акаунта на Епсийт. Но те изглежда документират, в стил "поток на съзнанието", чувства на предателство, насочени към съоснователя на Microsoft. В черновите се споменават брачни раздори между Гейтс и Мелинда, обсъждат се бизнес сделки, и факта, че Гейтс да има опасения относно полово предавана болест и провалени бизнес начинания.

Бил Гейтс не е обвинен в никакви нарушения, свързани с Епстийн.

Говорител на софтуерния милиардер заяви пред NPR, че твърденията са "абсолютно абсурдни и напълно неверни. Единственото нещо, което тези документи показват, е разочарованието на Епстийн, че не е имал постоянна връзка с Гейтс и доколко е бил готов да ги хване в капан и да ги очерни".

Впоследствие Бил Гейтс беше попитан за последните документи в интервю за Nine News в Австралия.

"Очевидно Джефри е написал имейл до себе си. Този имейл никога не е бил изпратен, имейлът е, знаете, фалшив. Така че не знам какво е мислил. Това просто ми напомня, знаете, за всяка минута, която прекарах с него. Съжалявам и, знаете, извинявам се, че го направих", каза Гейтс. "Вярно е, че бях само на вечери, знаете, никога не съм ходил на острова. Никога не съм срещал жени. И така, знаете, колкото повече неща излизат наяве, толкова по-ясно ще става, че въпреки че времето е било грешка, то няма нищо общо с подобно поведение."

Мелинда Гейтс коментира в подкаста, че ситуацията, в която момичетата са били поставени от Епстийн, е "отвъд сърцераздирателна" и "невъобразима".

"Мога да приема собствената си тъга, да погледна тези млади момичета и да си кажа: Боже мой, как се е случило това с тези момичета?", каза тя. "Поне аз успях да продължа напред в живота и се надявам, че има някаква справедливост за тези жени."

През последните няколко години Гейтс многократно е изразявал съжаление за решението си да прекара време с Епстийн. CNN се е свързала с фондация "Гейтс" за коментар.