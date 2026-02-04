На райски остров в Тихия океан бушуват епидемии от метамфетамин и ХИВ

Според жителите, веднъж седмично, черен камион Dodge с тонирани стъкла спирал до палатка в края на общността, гъст лабиринт от малки бараки, свързани с кални пътеки, хлъзгави от упорития летен дъжд. Мъж слязъл, разменил наркотиците за пари с местния си контакт и потеглил. Дилърите преопаковали белите кристали в малки торбички с цип, не по-големи от кутрето на дете, преди да ги раздадат за около 22 долара всяка.

Селището няма водопровод или официално електричество. Дори храната е оскъдна. Но наркотиците били навсякъде, според обществени работници и един бивш потребител, който живее тук, 17-годишно момче.

Като се има предвид, че почти всичките му приятели са били на метамфетамин, каза той, пристрастяването е „само въпрос на време“.

Години наред партньорите от правоприлагащите органи и Организацията на обединените нации предупреждаваха Фиджи, че международни престъпни синдикати експлоатират географското му положение като остров в Южния Тихи океан, използвайки го като пункт за претоварване на наркотици с произход от Югоизточна Азия и Латинска Америка и предназначени за Нова Зеландия, Австралия и Северна Америка.

Тези наркотици – главно метамфетамини – са проникнали във Фиджи, опустошавайки семейства и оставяйки белези на това малко общество. Обществени работници казват, че са виждали потребители на възраст едва 10 години.

Проблемът се усложнява от начина, по който метамфетаминът се използва във Фиджи: инжекционно, а не чрез пушене, смъркане или приемане през устата, според интервюта с настоящи и бивши потребители на метамфетамин и оценка на употребата на наркотици в столицата на Фиджи, Сува, поръчана от Световната здравна организация и Програмата на ООН за развитие (ПРООН). Слабото образование относно наркотиците и дълбоко вкоренената общностна култура означават, че иглите рутинно се споделят между потребители, които нямат познания за или игнорират практиките за безопасен секс – което разпалва криза в общественото здравеопазване, свързана с ХИВ, казаха здравни работници в интервюта.

Фиджи - туристическа дестинация, известна със своите ексклузивни курорти, чисти води и плажове с бял пясък - сега има един от най-бързо нарастващите нива на ХИВ инфекция в света, което претоварва зависимата от донорите система за обществено здравеопазване. Повече от 1583 нови ХИВ инфекции са регистрирани през 2024 г. в страна с население под 1 милион души - най-високият брой в историята на Фиджи и 500% увеличение спрямо 2018 г.

По-голямата част от тези нови случаи са регистрирани сред млади хора на възраст между 15 и 34 години,

докато все по-голям брой майки предават инфекцията на бебетата си, според местната здравна статистика; половината от новите инфекции са свързани с употребата на наркотици.

Експерти както в областта на общественото здравеопазване, така и в областта на транснационалната престъпност смятат, че Фиджи е най-ярък пример за феномен, който се разпространява в целия Тихоокеански регион: нарастващите случаи на ХИВ инфекции проследяват маршрутите за доставка на наркотици през острови, които са по-малки, по-изолирани и имат значително по-малко тестове за вируса, включително в Тонга, Самоа и Соломоновите острови.

През декември изтекли чатове във Viber, приложение за съобщения, често използвано във Фиджи, са показали как полицаи си разменят текстови съобщения с трафиканти относно преместването на наркотици. Седем висши служители сега са разследвани във връзка с този случай, според Министерството на полицията на Фиджи. Между януари 2023 г. и октомври миналата година, преди разследването на Viber, 27 полицаи са обвинени в престъпления, свързани с наркотици, съобщи министерството.

Наркотиците, според Службата на ООН по наркотиците и престъпността (UNODC) и служители на реда, са били от пратки, преминаващи през Австралия и Нова Зеландия, където метамфетаминът е с нарастващо търсене и е изключително доходоносен, продавайки се за 18 пъти повече от цената, която се продава на дребно в Съединените щати, според служители на реда и други експерти по търговията с наркотици.

Когато COVID-19 удари, замразявайки пристигането на туристи и усложнявайки транспортирането на наркотици до и от Фиджи, трафикантите започнаха да плащат на куриери със самия наркотик - „бели пари“, както го наричат ​​по улиците. Джоузеф и експерти по организираната престъпност казаха, че дилърите са започнали да продават метамфетамин на местно ниво, за да превърнат заплащането си в пари в брой.

„Това плащане в натура се превърна в началото на вътрешния пазар“, каза Вирджиния Комоли, ръководител на Тихоокеанската програма в базираната в Женева Глобална инициатива срещу транснационалната организирана престъпност. Имаше толкова много, че дилърите „не знаеха как да го ценообразуват“, каза тя, докато самите потребители нямаха представа колко пристрастяващ може да бъде наркотикът.

С нарастването на предлагането и падането на цените, метамфетаминът бързо се разпространи сред бедните в градовете, секс работниците и други маргинализирани общности.

От над 120 души, починали от причини, свързани с ХИВ, във Фиджи през 2024 г., повече от половината са разбрали статуса си през същата година, според данни на Министерството на здравеопазването, дълго след като имунната им система вече е била фатално компрометирана.

Достъпът до критични лекарства също не винаги е бил лесен. В един момент в края на 2024 г., Лал и Наулунимагити заявиха, че в страната няма антиретровирусни хапчета. Имаше и недостиг на бутилки с проби за по-нататъшни тестове, за които Лал събра пари и след това ги дари на местната клиника за репродуктивно здраве.

През последните месеци Австралия и Нова Зеландия обещаха милиони за усилията на Фиджи за овладяване на епидемията от ХИВ. Фиджийското правителство води отделни разговори с Американската агенция за международно развитие (USAID) за допълнително финансиране и с Американските центрове за контрол и превенция на заболяванията (CDC) за помощ при разследването на произхода на епидемията и специфичния щам на ХИВ, с който страната се бори, според хора, запознати с разговорите. И двата разговора не напреднаха при администрацията на Тръмп, която встъпи в длъжност скоро след като Фиджи обяви епидемията си. USAID току-що беше отворила отново регионалната си мисия във Фиджи в края на 2023 г. след повече от десетилетие.