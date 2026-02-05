IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Потънала баржа край Гюргево замърси Дунав с нефт

Местните власти са предприели действия за ограничаване на замърсяването

05.02.2026 | 11:25 ч. 0
Снимка: Фейсбук

Националната администрация „Румънски води“ съобщава, че в сряда е било регистрирано замърсяване с нефт по река Дунав в района на Стария плаж на Гюргево след частично потъване на баржа.

За щастие в момента на инцидента на борда не е имало екипаж. Местните власти са се намесили своевременно, за да ограничат замърсяването.

Екип на Службата за управление на водите на Гюргево е разпръснал абсорбиращ материал за разливи и е направил плаващи абсорбиращи заграждения. На място са направени и измервания на качеството на водата.

Очаква се в Гюргево да пристигне и екип от водолази от Констанца, който ще се опита да предотврати цялостното потъване на плавателния съд.

Местните власти съобщават, че след инцидента на повърхността на водата се е появил нефтен филм, но не е открита миризма на гориво.

Докато не станат известни резултатите, секторът остава под постоянно наблюдение, за да не се разпространи замърсяването по река Дунав.
(Кореспондент на БТА в Букурещ Мартина Ганчева)

 

Гюргево баржа замърсяване с нефт Дунав
