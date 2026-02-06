Мелинда Гейтс коментира връзката на бившия ѝ Бил Гейтс с Джефри Епстийн

Наскоро публикувани документи показват, че Джефри Епстийн някога е твърдял, че основателят на Microsoft Бил Гейтс се е заразил с полово предавана инфекция по време на афера.

Мелинда Френч Гейтс реагира на това в ново интервю, казвайки „Каквито и въпроси да остават по тази тема, те са за бившия ми съпруг и тези хора. Те трябва да отговарят за тези неща“.

Представител на Бил обаче отрече твърденията, наричайки имейлите на Епстийн „абсолютно абсурдни и напълно неверни“.

Мелинда Френч Гейтс реагира на новопубликувани електронни писма от сексуалния престъпник Джефри Епстийн, в които се споменава името на бившия ѝ съпруг Бил Гейтс. Това е поредният удар върху основателя на Microsoft, който от години се бори с критики заради връзките с опозорения финансист и обвиняем за трафик на хора.

Документите, които бяха публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ миналата седмица, включват чернови на имейли отпреди години, адресирани до самия Епстийн, в които той обвинява съоснователя на Microsoft, че се е заразил с полово предавана инфекция от „руски момичета“ и след това го моли за помощ.

