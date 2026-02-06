IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 3

Мелинда Гейтс коментира връзката на бившия ѝ Бил Гейтс с Джефри Епстийн

Тя сподели, че разкритието на новите имейли връщат спомени за трудни и болезнени времена

06.02.2026 | 01:30 ч. 0
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Наскоро публикувани документи показват, че Джефри Епстийн някога е твърдял, че основателят на Microsoft Бил Гейтс се е заразил с полово предавана инфекция по време на афера.

Мелинда Френч Гейтс реагира на това в ново интервю, казвайки „Каквито и въпроси да остават по тази тема, те са за бившия ми съпруг и тези хора. Те трябва да отговарят за тези неща“. 

Представител на Бил обаче отрече твърденията, наричайки имейлите на Епстийн „абсолютно абсурдни и напълно неверни“.

Мелинда Френч Гейтс реагира на новопубликувани електронни писма от сексуалния престъпник Джефри Епстийн, в които се споменава името на бившия ѝ съпруг Бил Гейтс. Това е поредният удар върху основателя на Microsoft, който от години се бори с критики заради връзките с опозорения финансист и обвиняем за трафик на хора. 

Документите, които бяха публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ миналата седмица, включват чернови на имейли отпреди години, адресирани до самия Епстийн, в които той обвинява съоснователя на Microsoft, че се е заразил с полово предавана инфекция от „руски момичета“ и след това го моли за помощ. 

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Мелинда Гейтс
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem