Бил Гейтс се разкая за времето с Епстийн: Беше глупаво, извинявам се

Един от най-богатите хора в света, Бил Гейтс, наруши мълчанието си след обвинения, появили се в последната серия от документи, публикувани относно осъдения трафикант на сексуални услуги Джефри Епстийн.

"Фокусът винаги беше върху това, че той познаваше много богати хора и казваше, че може да ги накара да дарят пари за глобалното здравеопазване“, каза Гейтс в интервю за Nine News в сряда.

Филантропът даде своето "единствено австралийско телевизионно интервю“ за Nine по време на пътуване за Откритото първенство на Австралия, което се проведе от 12 януари до 1 февруари в Мелбърн.

"Знаете ли, в ретроспекция това беше задънена улица и бях глупав да прекарвам време с него. Бях един от многото хора, които съжаляват, че някога са го познавали. Очевидно Джефри си е написал имейл. Този имейл никога не са били изпратен. Имейлът е фалшив", твърди Гейтс.

"Не знам какво е мислил. Съжалявам за всяка минута, която съм прекарал с него. Извинявам се", разкая се по време на интервюто милиардерът.

"Бях само на вечери... Никога не съм ходил на острова, никога не съм срещал жени и знаете ли, колкото повече неща излизат наяве, толкова по-ясно ще става, че макар времето да е било грешка, то няма нищо общо с подобно поведение", добави Гейтс.

Последният транш документи съдържа обвинения срещу редица известни хора, включително Гейтс, който се е срещал с Епстийн многократно, за да обсъдят разширяването на филантропските му усилия.

Един имейл, който Епстийн си е изпратил през 2013 г., показва, че е разочарован от решението на Гейтс да прекрати приятелството им и изглежда твърди, че милиардерът се е заразил с полово предавана болест и е потърсил съвета му тайно да даде антибиотик на тогавашната си съпруга Мелинда.

"За да добавя обида към раната, вие ме умолявате да изтрия имейлите относно вашата полово предавана болест, молбата ви да ви предоставя антибиотици, които можете тайно да дадете на Мелинда, и описанието на вашия пенис“, гласи имейлът с печатни грешки.

В друг раздел Епстийн пише, че е "смутен до неузнаваемост“ от решението на Гейтс да "пренебрегне приятелството ни, развило се през последните шест години“.

Имейлите бяха сред стотиците хиляди досиета на осъдения педофил, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ в петък сутринта.

Мелинда, която се разведе с Бил Гейтс през 2021 г., по-рано във вторник заяви, че споменатите в документите, включително бившият ѝ съпруг, трябва да дадат обяснение.

По време на епизода на подкаста Wild Card на NPR във вторник, Мелинда каза, че съжалява за жертвите на Епстийн.

"Мисля, че като общество си правим равносметка, нали? Никое момиче никога не трябва да бъде поставяно в ситуацията, в която е било поставено от Епстийн и каквото и да се случваше с всички хора около него“, каза Мелинда.

"Това е отвъд сърцераздирателно. Спомням си, че на тези години бяха тези момичета, спомням си, че дъщерите ми бяха на тези години", добавя бившата съпруга на Гейтс.

Така че, за мен лично е трудно, когато се появят тези подробности, нали? Защото това ми връща спомени за някои много, много болезнени моменти в брака ми.“

Мелинда и Гейтс бяха женени от 1994 до 2021 г. Тя посочи аферите и приятелството на Гейтс с Епстийн като причини за развода, но не разкри повече подробности.