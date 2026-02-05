IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Голяма част от германския град Щутгарт остана без ток

Интернет услугите в много офиси бяха временно прекъснати

05.02.2026 | 14:32 ч. 8
Снимка: архив, БГНЕС

Прекъсване на електроснабдяването остави без ток голяма част от югозападния германски град Щутгарт, съобщи полицията, цитирана от ДПА.

По думите на органите на реда част от светофарите са спрели да работят, което е наложило изпращането на патрули, които да регулират движението. Говорител на полицията съобщи, че причините за спирането на тока засега са неизвестни.

Интернет услугите в много офиси бяха временно прекъснати. Операторите на електропреносната мрежа засега не са предоставили подробности по случая.

Щутгарт, който има население от около 600 000 души, е столица на провинция Баден-Вюртемберг и важно седалище на държавни институции и големи компании.
(БТА)

 

