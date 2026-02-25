Рокас гаси надеждите на Мицкоски за членство в ЕС без право на глас

Присъединяването към Европейскшя съюз е строго дефинирано в действащите договори и те не предвиждат възможност за членство без право на глас или без право на вето. Това заяви посланикът на ЕС в Северна Македония Михалис Рокас. Той уточни, че всяка промяна на тези правила изисква единодушие от всички държави членки, каквото към момента няма.

„Процесът на присъединяване към ЕС е определен в договорите на Европейския съюз. В тях не съществува разпоредба, която да предвижда, че на втора година например успешна държава, изпълнила условията за членство, няма да има право на глас или право на вето. Ако се направи такава промяна, това би означавало изменение на действащите договори на ЕС. А за да бъдат променени те, е необходимо единодушие от всички държави членки на Съюза. В момента в ЕС и в региона се води политически дебат за това как Съюзът би подходил, ако има четири, пет или шест успешни страни кандидатки, и какво би означавало тяхното приемане. Едновременно с това ЕС се стреми да даде спешни отговори на съществуващите глобални предизвикателства. Дебат има във всички области. Към този момент обаче договорите на ЕС са такива, каквито са, и остават в сила. Основен приоритет за вашата страна е да продължи с прилагането на реформите, което е ясният път за Република Северна Македония“, заяви Рокас.

Позицията на Рокас идва след изявлението на сръбския президент Александър Вучич, който повдигна въпроса за възможността държави от региона да получат членство в ЕС с ограничени права, включително без право на глас.

Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски пък обяви, че в „брюкселските кулоари“ се говори за възможността страната да стане член на ЕС през 2027 г., с участие във всички институции, но без право на глас.

„Процесът би бил част от по-широк пакет, който ще обхване и другите държави от региона, в зависимост от развитието на мирното споразумение за Украйна и политическия консенсус в рамките на Съюза. На практика това би означавало членство за Македония, но с ограничен капацитет в процеса на вземане на решения, поетапна и условна интеграция и засилен мониторинг до пълно съответствие с европейската система“, посочиха от правителството.