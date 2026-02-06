Сериозни разрушения в Белгород след украински обстрел

Нощният обстрел от Украйна е причинил „сериозни щети“ в руския град Белгород, близо до границата, заяви губернаторът на областта рано в петък, цитиран от Ройтерс.

Вячеслав Гладков, в тържествено видео, публикувано в Telegram след полунощ, заяви, че градските власти провеждат извънредна среща, за да изготвят план за действие.

„За съжаление не мога да ви кажа добър вечер, скъпи приятели“, каза Гладков във видео, записано почти в мрак. „Врагът е обстрелвал цивилния град Белгород. Всички знаят, че нямаме военни цели. Има сериозни щети. Излязох да се огледам.“

Публикация в неофициалния руски Telegram канал Mash, който има източници в службите за сигурност, съобщава, че ракети са ударили града, който се намира на около 40 км от украинската граница, и че електрозахранването е било прекъснато в някои райони.

Украинските сили редовно атакуват Белгород и близките части на региона след нахлуването на Русия в по-малкия му съсед през февруари 2022 г.