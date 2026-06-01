Путин използва историята като оръжие за оправдаване на войната срещу Украйна

Нилс Дрост, научен сътрудник в Отдела за сигурност и Центъра за изследване на Русия и Източна Европа (CREEC) в холандския институт Клингендал, заяви, че Путин систематично използва собствената си селективна версия на историята като инструмент за оправдаване на агресията срещу Украйна и за изграждане на подкрепа за действията си както в Русия, така и в чужбина.

Той каза това в ексклузивен коментар пред кореспондент на Укринформ в Хага.

"Путин твърди, че украинците, като "малоруси", са едно цяло с по-големия руски народ през 1000-годишна история. Той използва своята версия за миналото, за да твърди, че по-голямата част от Украйна е уж историческа руска територия и че според него Украйна няма право да съществува като суверенна държава. Трябва да разберем какво се случва в съзнанието му и как точно използва историята като инструмент за популяризиране на тези наративи. Защото, използвайки исторически факти, човек може да разкаже и съвсем различна история за Украйна като свободна, суверенна, демократична държава и за това как тя се е формирала именно благодарение на тази история“, каза той.

Историята е мощно оръжие в ръцете на Путин

Според него "историята е мощно оръжие. Путин я използва, за да мобилизира руското общество и да създаде завладяващ наратив за външния свят, който не е запознат с тази история. За украинците това е дълбоко личен въпрос – това е и тяхната история. Но американците или европейците често не я познават достатъчно добре. Това стана особено ясно например по време на интервюто с Тъкър Карлсън, когато Путин прекара половин час в представяне на своята версия на историята, за да обоснове позицията си. За американска или по-широка западна аудитория това може да звучи доста сложно и убедително."

Той отбеляза също, че използването на историческа реторика от Кремъл е насочено към западната аудитория, която често няма достатъчно познания за историята на Украйна и региона.

"Ето защо е важно да разберем защо и как Путин прави това, за да могат хората по-добре да разберат как стигнахме до пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна и всички стъпки, водещи до него. Путин е прекарал години в оформяне на подхода си към Европа и Украйна. Първоначално той говореше за "близостта" между украинци и руснаци, но по-късно започна да твърди, че те са "един народ". Той започна да използва тези наративи особено активно след анексирането на Крим.

"Ето защо е важно хората в Холандия и международната публика да разберат как и защо Путин използва историята като оръжие и какво можем да направим, за да се противопоставим на това", каза той.

Най-голямата заплаха за Европа е и хибридната война на Русия

Той отбеляза също, че най-голямата опасност за Европа днес е не само военната агресия на Русия, но и хибридната война – пропаганда, саботаж и операции за влияние.

"Трябва да разберем как Путин изопачава историята и я използва като оръжие. Разбирането не означава оправдание. Без разбиране е невъзможно да се противодейства ефективно; трябва да разберем неговата логика, за да знаем как да ѝ противодействаме. Преди пълномащабното нахлуване много гласове от Източна Европа предупреждаваха за риска от голяма война.

ЦРУ също предупреждаваше. Но в много европейски страни, включително Холандия, преобладаващото мнение беше, че Путин "не е сериозен".

Той обаче последователно изгражда този наратив от години. И ако човек повтаря определени неща от години, има голяма вероятност да се опита да ги накара да се случат.

Затова ключът е да го вземем сериозно. Не защото е прав, а защото трябва да разберем намеренията му. Путин много прагматично експлоатира слабостите на другите. И именно това разбиране на намеренията му е критично важно за вземането на правилните решения и противодействието му.

Гласовете на други източноевропейски страни също са важни. В книгата и в нашата лекция цитирахме Радослав Сикорски, който говори много ясно за историческия опит на Полша с Русия", заключи експертът.

Надеждата е в младите хора

Заслужава си да се отбележи, че в рамките на двудневната Конференция по сигурност в Хага, в кампуса на Лайденския университет в Хага се проведоха поредица от събития с активното участие на млади хора, тъй като именно по-младото поколение ще оформи бъдещето на Европа и световната сигурност.

Холандският премиер Роб Йетен заяви, че вижда бъдещето на Украйна като пълноправен член на Европейския съюз и подчерта необходимостта от започване на преговорите възможно най-скоро.