Германия отказва молбите за убежище на руски дезертьори, а у дома ги чака смърт

Георги Авалиани, 47-годишен баща на три деца, е мобилизиран в руската армия през есента на 2022 г. Той бяга от фронтовата линия веднага щом е разпределен, само за да бъде арестуван, държан в мазе, където е измъчван, и изпратен обратно в поделението си. Необходими са му още два опита, за да избяга успешно в чужбина. Под натиск от руската военна полиция, съпругата и децата му скоро го последваха. Но въпреки че Авалиани все още е в руския федерален списък за издирване, германската служба за миграция отхвърли молбата на семейството му за политическо убежище. Според нов доклад на независимия вестник Mediazona, това е част от по-широка тенденция. Позовавайки се на твърденията на Владимир Путин, че мобилизационната кампания в Русия е приключила, германската Федерална служба за миграция и бежанци (BAMF) изглежда смесва дезертьорите с укриващите се от военна служба - и погрешно заключава, че нито един от двамата не е застрашен от преследване в Русия, казва Mediazona. Освен това, според изданието, германските власти изглежда издават шаблонни писма за отказ, излагайки търсещите убежище на риск от депортиране в Русия.

Призован, измъчван и изпратен обратно на фронта

Георги Авалиани никога не е планирал да напуска Русия. Той е живял със съпругата си и трите си деца в Люберци, сателитен град на Москва, и е имал добра работа като инженер за водеща руска водна компания "Мосводоканал".

Според "Медиазона", Авалиани е бил освободен от военна служба преди това поради "сърдечни проблеми". Но след като президентът Владимир Путин обяви вълна от мобилизация през есента на 2022 г., той е получил известие за наборна служба.

Децата на Авалиани са били непълнолетни по това време, което би трябвало да го освободи от мобилизация по закон. След неуспешен опит да обжалва призовката, той се явява пред наборна комисия и незабавно е изпратен за основно обучение. След това е изпратен в окупираната зона на Луганска област на Украйна, на около 20 километра от фронтовата линия.

Авалиани бяга от поделението си само няколко дни по-късно. Той споделя такси до границата с четирима други дезертьори, а след това групата се разделя, за да премине пеша в Русия. Авалиани и неговият спътник успяват да прекосят границата, но скоро са арестувани в изоставено гранично село. (Авалиани твърди, че другите дезертьори са били обстрелвани от хеликоптер, но това не е потвърдено независимо.)

След ареста си Авалиани прекарва 10 дни в "мазе за мъчения" - руски военен затвор, където е бит многократно и е подложен на имитация на екзекуция. Според "Медиазона", Авалиани е държан в Центъра за задържане на военнослужещи, временно негодни за бой, в Зайцево, скандален "затвор за дезертьори" в окупираната Луганска област.

След това Авалиани е изпратен обратно на фронта, само за да бъде ранен при експлозия два дни по-късно. Той получава сътресение на мозъка и инфаркт и е изпратен в болница в Русия. Вместо това обаче се укрива в семейната си вила, пътувайки периодично до Люберци за медицинско лечение.

Военната полиция арестува Авалиани близо до дома му в Люберци в средата на февруари 2024 г. Той е изпратен в постоянната база на поделението си в Калининград, където военномедицинска комисия отхвърля молбата му за уволнение и го счита за годен за служба. След това, през май, Авалиани научава, че срещу него е образувано наказателно дело и решава да избяга в чужбина.

Авалиани пътува до Санкт Петербург, където се среща със съпругата си Оксана, за да вземе международния си паспорт, и след това отлита за Беларус. Оттам пътува през Узбекистан и Грузия до Черна гора.

Междувременно Оксана започва да получава обаждания от следователи. След като домът на семейството е претърсен през септември, тя получава нервен срив и прекарва месец в психиатрична клиника. Но това не възпира военната полиция. След последното си посещение, на 7 януари 2025 г., Оксана решава да напусне Русия с двете най-малки деца на Авалиани. Най-голямата им дъщеря, която по това време е на 19 години, остава.

"Аполитични хора"

След като се събират отново в Босна, семейство Авалиани влиза в Европейския съюз като търсещи убежище през Хърватия. Те пристигат в Германия в края на януари. По това време Георги Авалиани е издирван в Русия повече от шест месеца по обвинение в "неразрешено изоставяне" на военната си част. Ако бъде осъден, той е изправен пред до 10 години затвор.

Семейството се озовава да живее в малко ремарке на несъществуващото летище Темпелхоф в Берлин, което служи като приют за бежанци. С помощта на активисти те успяват да избегнат депортиране и да накарат Федералната служба за миграция и бежанци на Германия (BAMF) да разгледа делото им за убежище по същество.

Въпреки това, през януари 2026 г. се разпространи новината, че молбата им е отхвърлена.

Авалиани планира да обжалва решението. Но ако то не бъде отменено, семейството му ще бъде принудено да напусне Германия в рамките на 30 дни или ще бъде депортирано в Русия.

По време на изслушването си пред BAMF, Авалиани казал на миграционните служители, че ще се "страхува за живота си", ако бъде върнат в Русия. Оксана описала психологическото напрежение, което тя и децата ѝ са претърпели поради посещенията на военната полиция. Семейството предоставило и документи в подкрепа на историята си, включително известието за мобилизация на Авалиани и заповедта за ареста му, публикувана на уебсайта на руското Министерство на вътрешните работи.

Въпреки това германските власти отхвърлили молбата на семейството за политическо убежище.

"Няма причина да се смята, че те биха били изложени на висок риск от преследване или сериозна вреда, ако се върнат в Руската федерация", написал служител на BAMF в решението.

Според документи, видени от "Медиазона", германските власти са сметнали Авалиани за "аполитични хора" и не са успели да разберат защо руските власти биха ги смятали за противници на режима. Те също така неправилно са заключили, че единственото наказание, което Авалиани може да получи за изоставяне на поделението си, е глоба за престъпление.

В решението се цитира още твърдението на Путин, че мобилизацията на Русия е "завършена", като същевременно се твърди, че е малко вероятно Авалиани да бъде привлечен в бъдеще, предвид резервния фонд на страната от 25 милиона души.

"Дори като се вземе предвид, че кандидатът е избегнал мобилизация, няма причина да се очаква, че в резултат на укриване и неспазване на заповед за наборна служба, той ще бъде подложен на нечовешко или унизително отношение, заплахата от което е необходима за получаване на убежище", се казва в решението.

"Имах само една причина да напусна: преследване"

Въз основа на анализ на молбата за убежище на Авалиани и тези на други руски дезертьори, "Медиацона" заключава, че служителите на BAMF изглежда издават шаблонни решения. Освен това, германските власти смесват дезертьорите - които са изправени пред тежки правни последици в Русия за бягство от фронтовата служба - с руснаци, които се стремят да избегнат мобилизация.

Според "Медиазона", служителите на BAMF се позовават на "колекция от откъси" от аналитични и медийни доклади, за да обосноват решенията си – включително статии, публикувани от държавни руски медии и независими издания. Журналистите също бяха "изненадани", че германските власти цитираха статия на "Медиазона" от 2023 г., за да подкрепят твърденията си, че укриващите се от военна служба са изправени пред наказания само за провинение.

"Към момента на публикуване наистина нямаше известни наказателни дела за укриване от военна служба, но ситуацията оттогава се промени (както предупредихме в същата статия)", отбелязват те.

"Медиазона" добавя, че германските власти "не смятат преследването на мобилизирани лица за политически мотивирано" и че очевидно приемат за чиста монета декларациите на Путин за „завършената“ мобилизация. Както обаче Meduza съобщи по-рано, указът за мобилизация на руския президент от 2022 г. технически остава в сила.

"Тълпа от хора се втурнаха да кандидатстват за убежище заради мобилизацията - някои дори без призовка", обясни Алексей Алшански, координатор на "Прощай оружие!" ("Сбогом на оръжията"), организация на антивоенни руски дезертьори. "Мисля, че са подлудили германците дотолкова, че сега, щом видят руски кандидат и думата "мобилизация", те издават писмо за отказ."

Алшански предположи, че решението на BAMF да отхвърли молбата за убежище на Авалиани е свързано с тази вълна от молби. "Сбогом, оръжия" изчислява, че в момента в Германия има около 100 руски дезертьори. Според адвоката по правата на човека Артьом Клига обаче около 1000 руски граждани са поискали убежище в Германия, позовавайки се на мобилизацията от 2022 г.

"Медиазона" също така отбелязва, че текстът на писмото за отказ, което Авалиани е получил от BAMF, е до голяма степен идентичен с решенията в случаите на руснаци, бягащи от военната служба.

Авалиани в момента обмисля вариантите с адвокатите си за обжалване на решението. Той обаче няма планове да се връща в Русия, ако отказът бъде потвърден.

"Не дойдох тук, за да ям по-вкусна наденица, а по-скоро, за да избегна края на живота си в затвора. Имах добра работа в Русия и никога няма да постигна стандарта на живот, който имах там", призна той пред "Медиазона". "Имам само една причина да напусна: преследване. Жалко е, че не разбират това."