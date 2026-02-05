Защо Германия премества сто танка „Леопард“ в Балтика?

Около 5000 германски войници, заедно със 105 танка Leopard 2A8, скоро ще бъдат постоянно разположени по югоизточната граница на Литва със съюзническата на Русия Беларус.

Бундесверът продължава струпването на сили в Балтийските страни – първото постоянно разполагане на германски военен персонал в чужбина от края на Втората световна война. Неотдавнашният ход е част от 1200-страничен класифициран план „OPLAN Deu“, който е изготвен, за да се противодейства на опасно руско нашествие преди края на десетилетието.

Миналият месец два бойни батальона пристигнаха в Литва, като част от очаквано струпване, което може да доведе до над 5000 войници, разположени в най-голямата балтийска държава до 2027 г. Първите 250 войници на Бундесвера от 45-та бронирана бригада пристигнаха в литовската столица Вилнюс през есента на 2024 г., отбелязвайки официалното начало на германските военни операции на територията на Литва.

Германските сили ще бъдат разположени близо до град Руднинкай, разположен на около 30 км от югоизточната граница на Литва с Беларус.

Берлин преди това е ротирал военен персонал в Литва, която граничи и с руския анклав Калининград на запад. И все пак текущото разполагане бележи първия път, когато германска бригада е официално базирана в чужбина от 1945 г. насам, пише за TNI журналистът Петер Сучиу.

Литва не иска отново да бъде собственост на Русия

Литва е едновременно бивша съветска република и държава членка на НАТО, факт, който повдига опасения у Москва. Руският президент Владимир Путин предположи, че агресивната война на страната му в Украйна и струпването на сили са в отговор на „източното разширяване“ на НАТО.

Може би е разбираемо, че Вилнюс има различно мнение. Заедно с Естония и Латвия, тя попада под руско управление от края на 18-ти до началото на 19-ти век и получава независимост едва след разпадането на Руската империя в последните етапи на Първата световна война. През 1940 г. и трите държави отново са погълнати от орбитата на Кремъл, този път под знамето на Съветския съюз – под прикритието на „защитата“ на Москва. Едва след края на Студената война и разпадането на СССР през 1991 г. трите нации възвръщат независимостта си.

Вездесъщата източна граница с Русия – и миналото руско очерняне на балтийския национализъм – подтикват и трите балтийски държави да харчат значително повече за съответните си армии от средното за НАТО. Трите нации постоянно надвишават насоките на НАТО от 2 процента от брутния си вътрешен продукт (БВП), с планове за допълнително увеличаване на разходите за отбрана до 5 процента. Това включва приемането на модерни системи като мобилните ракетни установки M104 HIMARS, ракетите Javelin и дронове.

Трите държави сега съвместно изграждат така наречената „Балтийска отбранителна линия“, състояща се от интегрирана мрежа от укрепления по границите им с Русия и Беларус. През декември три държави, заедно с Финландия и Полша, официално се оттеглиха от Отавската конвенция, забраняваща противопехотните мини, и се очаква да възобновят защитата и използването на противопехотни мини по руската граница.

И все пак, дори докато страните модернизират въоръжените си сили, и трите зависят от подкрепата на НАТО, включително редовно разполагане на бойни самолети за мисии за патрулиране на въздушния транспорт в Балтийско море (BAP) по източния фланг на алианса.

Като част от пътната карта от декември 2023 г., договорена между Берлин и Вилнюс, е планирано разполагането на 105 основни бойни танка Leopard 2A8, управлявани от Германия. Разполагането на германски сили в Литва има за цел да възпре Москва и да гарантира, че Берлин ще има време да реагира, ако Русия предприеме инвазия.

В обръщение към германската армия в Литва през май 2025 г. германският канцлер Фридрих Мерц заяви: „Сигурността на Литва е и наша сигурност. Защитата на Вилнюс е защита на Берлин.“

Мерц потвърди този ангажимент миналия месец, според Euro News

„Тази бригада не е политически символ, а военен принос за възпиране и отбрана“, добави канцлерът.

Германската бригада в Руднинкай ще бъде подкрепена от многонационална бойна единица от осем съюзнически държави, която ще се ротира в региона и ще действа от Рукла в централна Литва.