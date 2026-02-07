Саботаж край Болоня наруши железопътния трафик по време на Зимните олимпийски игри

Италианската полиция разследва възможен саботаж, след като електропроводи, захранващи железопътни линии, бяха повредени близо до северния град Болоня. Това доведе до закъснения в движението на влаковете, предаде Ройтерс, като се позова на официален представител на властите.

Италианската държавна железопътна компания "Феровие дело стато" (FS) съобщи, че проблемът с линиите, възникнал в първия пълен ден на Зимните олимпийски игри, не е бил причинен от техническа неизправност.

Инцидентът наруши работата на един от най-натоварените железопътни възли в страната по линиите между Болоня и Милано, както и между Болоня и Венеция, което доведе до закъснения от до 90 минути за високоскоростните, междуградските и регионалните влакове.

Милано е домакин на Зимните олимпийски игри заедно с Кортина, до която може да се стигне с влак от Венеция.

По време на Летните олимпийски игри през 2024 г. в Париж саботьори извършиха посегателства срещу френската високоскоростна железопътна мрежа TGV при серия от атаки в ранни сутрешни часове, което доведе до хаос в транспорта преди церемонията по откриването.

Италианският транспортен министър Матео Салвини изрази тревога по повод на сериозните актове на саботаж

Италианският министър на устойчивата инфраструктура и транспорта Матео Салвини изрази днес тревога по повод на „сериозните актове на саботаж“ заради които бе нарушен железопътният трафик в централната част на Италия, като изказа опасения, че това може да е свързано със Зимните олимпийски игри, предаде Франс прес.

Говорител на полицията каза пред АФП, че е възникнал пожар по линията Болоня - Венеция, вероятно запален умишлено, но уточни, че все още никой не е поел отговорност.

„Сериозните инциденти на саботаж, които станаха тази сутрин близо до гарите в Болоня и Песаро и причиниха значителни неудобства за хиляди пътници, са обезпокоителни“, каза Салвини.

Той припомни за железопътния саботаж, който парализира френската високоскоростна железопътна мрежа няколко часа преди церемонията по откриването на Летните олимпийски игри през юли 2024 г.

Запитан за специфична информация, свързана с тазгодишните Зимни олимпийски игри, негов говорител каза пред АФП: „В действието и времето има сходства“ с инцидента в Париж.

Салвини, който е лидер на италианската крайнодясна партия "Лига" и е член на коалиционното правителство на Джорджа Мелони, добави, че „следи отблизо ситуацията“.