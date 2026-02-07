Жак Ланг подава оставка от Института за арабския свят заради аферата "Епстийн"

Бившият френски министър на културата Жак Ланг съобщи днес, че "предлага" да подаде оставка от поста председател на Института за арабския свят в Париж, след като му бяха отправени обвинения за предполагаеми връзки с американския финансист и сексуален престъпник Джефри Епстийн, предаде Франс прес.

Френският външен министър Жан-Ноел Баро, чието министерство отговаря за Института, заяви днес пред журналисти, че "взема под внимание" предложението за оставка на Ланг и ще започне процедура за назначаване на временен председател на престижния институт.

"Предлагам да подам оставка по време на следващото извънредно заседание на управителния съвет", написа Ланг в писмо до министъра на външните работи, до което АФП получи достъп.

Ланг, който е бивша фигура от Френската социалистическа партия, известен с това, че е лансирал по целия свят концепцията за Фестивала на музиката, по-рано днес посочи в изявление, предадено на AФП, че обвиненията срещу него са "неоснователни".

Френската Националната финансова прокуратура започна вчера разследване за "пране на пари от тежки данъчни измами“ срещу 86-годишния Жак Ланг и дъщеря му Каролин.

Призивите за оставката му от поста председател на престижния френски институт се засилиха след разкриването на връзките между Ланг и Джефри Епстийн с публикуването на 30 януари на милиони документи от американското Министерство на правосъдието.