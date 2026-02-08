Насекомите навлизат и в гръцкото меню

Ядливите насекоми може би са един от съвременните хранителни проблеми и един от най-противоречивите. В бизнес и научните среди дискусията е съпроводена с думи като „устойчивост“, „иновации“ и „хранителна криза“, докато сред потенциалните потребители тази дискусия е съпроводена главно с изрази на отвращение и скептицизъм.

Към днешна дата са регистрирани стотици видове насекоми, които могат безопасно да се консумират от хората. За някои от тях консумацията не е нито новост, нито иновация, нито някаква блестяща предприемаческа идея. В различни култури, особено в Азия, Африка и Латинска Америка, хората консумират насекоми от векове – цели или след преработка.

Одобрение за консумация в ЕС на сушената ларва на жълтия брашнен червей вече е дадено от 2021 г. Европейският орган за безопасност на храните (EFSA) е одобрил четири вида насекоми за консумация от човека: жълтия брашнен червей (Tenebrio molitor), щурците с научното наименование Acheta domesticus, скакалците с научното наименование Locusta migratoria и частично обезмаслените ларви на брашнените червеи. Тези насекоми вече се използват в различни хранителни продукти в Европа, като протеинови барчета, печени изделия, тестени изделия и бургери на растителна основа. Главно чрез онлайн магазини, човек може да ги закупи дори днес в Гърция, съобщава To Vima.

Консумацията на насекоми в Европа попада под строга законодателна рамка, която изисква оценка и одобрение. Тези решения се основават на оценки от Европейския орган за безопасност на храните (EFSA), който разглежда научни данни, преди да даде зелена светлина. В много европейски градове се организират дегустационни събития. През юни в Торино ще се проведе дегустация на хляб и бисквити, съдържащи насекоми, от около 400 души.

В Гърция е създадена първата вертикално интегрирана производствена единица за отглеждане на насекоми

и производство на ядливи насекоми, с цел разработване на продукти и за консумация от човека. В тази ферма, както заявиха отговорните лица, са селектирани два вида насекоми: Tenebrio molitor (жълт брашнен червей) и Acheta domesticus (обикновен щурец).

В единицата плодове и зеленчуци, които иначе биха били изхвърлени, ще бъдат използвани за хранене на насекомите. Основната цел е производството на безмирисен, силно хранителен и подобряващ почвата тор. На втори етап ще се произвежда храна за домашни любимци, както и живи червеи за аквакултури и птицеферми. Третият етап ще бъде производството на енергийни топчета, зърнени барчета и протеинов прах за консумация от човека.

Отговорните лица вече разполагат с първите данни от текущо проучване, изследващо осведомеността, знанията и вярванията относно алтернативните протеини и ядливите насекоми в Гърция. Съществуващите проучвания обаче показват високи нива на недоверие, като показателите надвишават 85%, а потребителите заявяват, че нито са опитвали, нито биха искали да ги опитат в бъдеще. Недоверието намалява с приблизително 10%, когато насекомите не се виждат в крайния продукт.

Недоверието е високо главно поради културната традиция, но също и поради липса на информация, страх от алергии, конспиративни теории и др. Въпреки това по-младите поколения, както и жените, изглеждат по-склонни да опитат, като процентът на недоверие също остава висок - около 70%.

Тук си струва да се отбележи, че добре познатият E120 в храните съответства на кармин, естествен червен оцветител, произведен от изсушени женски насекоми от вида Dactylopius coccus, и се среща в много храни, консумирани от хората.

Научни изследвания показват, че средностатистическият човек в западния свят консумира между половин килограм и един килограм насекоми годишно, без да го знае, чрез други храни.

Поради високото съдържание на протеини в тези насекоми и многобройните им приложения, има силен интерес от страна на изследователската и академичната общност към ядливите насекоми и тяхното управление. В цяла Европа приблизително 400 университета са ангажирани по един или друг начин с ядливи насекоми, а стотици компании вече произвеждат храна за животни, козметика и други продукти, генерирайки обороти от милиони евро.