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Захарова: Въоръжените сили на Русия ще продължат да изпълняват задачите си, докато Киев не се откаже от тероризма

Русия неведнъж е демонстрирала не с думи, а с дела своята готовност за конструктивен диалог

10.06.2026 | 20:15 ч. 17
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Въоръжените сили на Русия ще работят до изпълнението на всички задачи, докато Украйна и Европейският съюз (ЕС) не се откажат от тероризма. Това заяви на брифинг официалният представител на МВнР на РФ Мария Захарова, обяснявайки фразата на руския президент Владимир Путин "работете, братя", предава ТАСС.

Тя отбеляза, че в краткосрочна перспектива тази фраза е била свързана "с грубите заплахи на главата на киевския режим". В същото време Захарова припомни, че за първи път тези думи са били изречени преди смъртта на полицейския лейтенант Магомед Нурбагандов, пленен от терористи през 2016 г.

"Колко актуално е това завещание днес и за колко хора то се превърна в ръководство за действие", каза тя.

Според нея за руските военни, служителите на специалните сили и правоохранителните органи тази фраза "се превърна в символ на мъжество и вярност към дълга", излизайки далеч извън рамките на обикновен призив за действие.

"Фразата, която беше изречена от президента на Русия, само потвърждава многократно изразяваните на различни нива принципни подходи към уреждането на украинската криза. Целите на СВО трябва да бъдат изпълнени. Естествено, ние бихме предпочели и бихме направили всичко, за да постигнем това по политико-дипломатичен път, чрез преговори – Минските споразумения са доказателство за всички вас", посочи Захарова.

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"Русия неведнъж е демонстрирала не с думи, а с дела своята готовност за конструктивен диалог, но ако на улица „Банкова“ и в онези световни столици – Париж, Лондон, Брюксел, Берлин – смятат, че могат да продължат своя кървав бизнес, който по същество представлява унищожаване на украинския народ и нанасяне на удари по мирни граждани, то ВС на РФ ще продължат да работят, докато всички задачи, поставени от ръководството на страната, не бъдат изпълнени", каза още Захарова.

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Тагове:

Захарова Киев Русия Украйна война тероризъм ЕС
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