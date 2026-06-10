Приятелят на Дженифър Анистън, Джим Къртис, се отметна, седмици след първата им годишнина

Гаджето на Дженифър Анистън, Джим Къртис, направи завой на 180 градуса, седмици след първата им годишнина.

Любовният гуру промени решението си за дългогодишния си дом в Ню Йорк и се отказа да го продава.

През януари 50-годишният приятел на звездата беше пуснал на пазара за имоти апартамента си от 120 квадратни метра на цена от 1,53 милиона долара.

Въпреки сравнително скромната искана цена, Джим очевидно се е затруднил да намери купувач, така че на 2 юни той обяви имота под наем за 8 950 долара на месец.

Лайфстайл експертът обитава жилището с две спални и две бани в пристанището на Манхатън от 2015 г. насам, когато го закупува за 1,3 млн. долара.

Решението му идва само седмици след като отпразнува първата си годишнина с Дженифър през май, което доведе до спекулации, че не е съвсем готов да се премести в Лос Анджелис, където актрисата притежава имение в Бел Еър за 21 милиона долара.

Преди години Анистън се раздели с втория си съпруг Джъстин Теру, именно защото той отказа да се установи с нея в Ел Ей и предпочете да си живее в Голямата ябълка.

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Източник: Tialoto.bg