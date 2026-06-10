Танкове, серенади и космически кораби: Пищните партита за рождения ден на Доналд Тръмп

80-ят рожден ден на президента Доналд Тръмп на 14 юни привлича изключително голямо внимание тази година, тъй като продължава подготовката за спорен турнир по смесени бойни изкуства в Белия дом. Мачът е подложен на интензивен контрол, включително в дело, в което събитието е наречено "дълбоко корумпирано“.

Докато президентът Тръмп се готви да бъде домакин на битки в клетка на UFC на поляната на Белия дом, за да отбележи 250 години американска демокрация и собствения си 80-ти рожден ден, зрителите, които харесват демонстрации на доминация, ще бъдат развълнувани. Но защо да се спираме на кървавия спорт?

В миналото Тръмп е бил известен с общото си отвращение към рождените дни още преди да стане най-възрастният човек, встъпил в длъжност като президент в американската история. През 2021 г. бившата му съпруга Ивана Тръмп заяви, че Доналд "мрази рождените дни“.

Другото, с което президентът е известен, това са екстравагантните партите, организирани както в Белия дом, така и извън него.

От 4,5-метрови торти до серенади на знаменитости, ето някои от най-запомнящите се моменти от рождения ден на Тръмп.

2025: Танкове, войници и фойерверки

Военният парад на администрацията на Тръмп, който превзе Вашингтон миналия юни, съперничещ по грандиозност на мач от шампионата по бойни изкуства в Белия дом, беше военният парад, организиран от администрацията на Тръмп, който превзе Вашингтон миналия юни. Събитието беше обявено за честване на 250-годишнината на армията, провеждайки се в същия ден като 79-ата годишнина на Тръмп.

Тръмп имаше амбиции за военен парад още от първия си мандат, когато идеята беше отхвърлена и определена като прекалено скъпа. Събитието включваше над 6000 войници, 28 танка и фойерверки, за да завърши през нощта с фойерверки. Според докладите цената е била между 25 и 45 милиона долара.

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Критиците осъдиха събитието като злоупотреба с публични средства. В същия ден в цялата страна се проведоха редица протести "Без крале“, с централна демонстрация във Филаделфия.

2024: Торта, митинги и предизборната кампания

В навечерието на преизбирането си, Тръмп прекара рождения си ден през 2024 г., обръщайки се към поддръжниците си на митинг в Уест Палм Бийч, Флорида, само на минути от курорта му Мар-а-Лаго. Събитието, организирано от коалицията за преизбиране "Клуб 47“, продаде над 5000 билета за 78-ия рожден ден на тогавашния кандидат от Републиканската партия.

Централният елемент на вечерта беше пететажна торта, украсена с американски знамена, символа на Републиканската партия и снимки на Тръмп, церемониално увенчана с бейзболна шапка с надпис "Make America Great Again“. Тогава Тръмп го нарече "най-голямото парти за рождения ден, което някога е имал“.

1996: Ърта Кит, златни балони и ледени скулптури

Много преди Белия дом, Тръмп е бил известен с това, че е организирал партитата си за рождените дни в казина и хотели на собствената си верига. Статия в The New York Times от 1996 г., описваща 50-ия му рожден ден в Trump Tower разказва за 400 гости. На партито се е леело шампанско, трио цигулки се е грижело за музиката, имало е дори ледена скулптура на русалка на тогавашната съпруга на Тръмп, Марла Мейпълс.

Сред известни личности са били Тони Бенет, който подарява на Тръмп картина на Мар-а-Лаго. Най-запомнящото се от това парти е серенадата на Ерта Кит, която пее "Честит рожден ден“ лично на Тръмп. Тогавашната торта е била захарна фигура на Тръмп като Супермен със символ на долар на гърдите му.

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1990: Нарушител на партито, совалката на Тръмп и "Франк Синатра“

Проведено в несъществуващото вече казино Trump Castle в Атлантик Сити, Ню Джърси, празненството по случай 44-ия рожден ден на президента е изпълнено с пожелания от Доли Партън и Елтън Джон. То завърши и с арест на журналиста Уейн Барет, който прекара нощта в затвора, след като се опита да се промъкне на партито. Барет, репортер на Village Voice, беше един от първите журналисти, които отразяваха критично Тръмп.

Тимъти О'Брайън, автор и научен сътрудник на Барет, успя да влезе на събитието и по-късно описа реплика на "Совалката на Тръмп“, краткотрайната авиокомпания и друга серенада - този път от члена на екипа на "Saturday Night Live“ Джо Пископо в стила на Франк Синатра.

1988: Лазери, магия и бележка от Роналд Рейгън

Тръмп отпразнува 42-ия си рожден ден в Trump Castle в Атлантик Сити, този път започвайки с 15-футов космически кораб. The Washington Post съобщи, че събитието е планирано да включва магьосник и танцово представление, подредени по пародия на песента на Майкъл Джексън "Bad“, възхваляваща Тръмп. Видео пожелания за рожден ден бяха изпратени от Лайза Минели и Били Кристъл, а телеграма от тогавашния президент Роналд Рейгън беше прочетена на глас.

Сравненията с Байдън

The Washington Post припомня, че Джо Байдън също е празнувал юбилей по време на президентството си, но то не се е отличавало с такава пищност и екстравагантност, каквато обича Тръмп.

Преди четири години президентът Джо Байдън навлезе в деветото си десетилетие, до голяма степен извън публичното пространство, отбелязвайки 80-ия си рожден ден в Белия дом със семеен брънч, скрит между сватбата на внучка му и празника Денят на благодарността.

Честването на същия важен момент от президента Доналд Тръмп тази неделя ще бъде всичко друго, но не и ненатрапчиво.

Контрастът е по-малко история за два рождени дни, отколкото за две президентства.

Байдън и Тръмп, двамата най-възрастни мъже, заемали някога Белия дом, прекараха последното десетилетие в размяна на рекорди за президентска дълголетие. Техните коренно различни подходи към осемдесетгодишния важен момент отразяват по-широки различия в политическите им стилове и политическите реалности около тях.

Байдън, който стана най-възрастният президент в историята, когато положи клетва, прекара голяма част от мандата си в опити да неутрализира опасенията относно възрастта си, представяйки се като опитен държавен служител, чиято преценка, взаимоотношения и семейни ценности го направиха стабилен стопанин - дори сред шепотите, че е загубил крачка.

Тръмп, който има амбицията да надмине Байдън през август 2028 г., е възприел различен образ: фигура, по-голяма от живота, и единствена сила в американския живот, която, дори когато навлиза в деветото си десетилетие, не проявява особен интерес да омаловажава възрастта или статута си.

Могъщество и сила

Байдън и Тръмп са единствените двама американски президенти, които навършват 80 години на поста си, което отразява застаряващото национално лидерство, което е разочаровало много по-млади американци. Но докато възрастта на Байдън често се третира като знак за слабост, Тръмп я излъчва като знак за сила.

Както всички медии не само в Америка отбелязват, Тръмп планира да отбележи деня си с " „UFC Freedom 250“ – събитие по смесени бойни изкуства на територията на Белия дом. Събитието, което съвпада с Деня на знамето и честванията на нацията, се очаква да привлече хиляди зрители и национална телевизионна аудитория на шампионски двубои във временна арена на Южната морава.

Това предизвика критики, че Тръмп прави този важен етап от историята на Америка до голяма степен около себе си. Реакцията е в унисон с критиките към честването на рождения му ден миналата година, когато той направи преглед на военен парад по случай 250-годишнината на американската армия.

"Това е отражение на това как и двамата мъже виждат ролята си в света“, казва експерт.

"Президентът Джо Байдън е творение на Вашингтон и до голяма степен определен от семейството си – по някакъв начин е израснал във Вашингтон и винаги е държал семейството си близо до себе си. Доналд Тръмп е изградил кариера, изпълнявайки шоу на Доналд Тръмп", споделя анализаторът.

Говорителят на Белия дом защити битката в UFC в Белия дом като подходяща.

"Битката UFC Freedom 250 на южната поляна на Белия дом ще бъде една от най-забавните вечери в американската история. Провеждането на този спектакъл в Народния дом в Деня на знамето по време на 550-годишнината на нашата нация е подобаващ почит", каза Алисън Шустер от Белия дом в изявление.

Как са празнували останалите президенти?

Преди ерата на Тръмп, президентските рождени дни рядко са били публични зрелища. Дори важните години обикновено са се отбелязвали като лични поводи, а не като граждански ритуали, моменти, когато най-видимият пост в света за кратко отстъпва място на личния живот.

Президентите са празнували със семейни вечери, торти в Белия дом и тихи събирания. Когато Джордж У. Буш навърши 60 години, той отбеляза повода в Кемп Дейвид със семейството и приятелите си. Барак Обама прекара няколко рождени дни в офиса си с малки тържества, включващи семейство, персонал и дългогодишни поддръжници. Събитията обикновено преминаваха без паради, масова публика или национално телевизионни тържества, припомня The Washington Post.

Когато Роналд Рейгън - най-възрастният президент в американската история преди Байдън - навърши 70 години, лидерите на Конгреса се събраха в Овалния кабинет, за да изпеят "Честит рожден ден“, а първата дама Нанси Рейгън беше домакин на тържество в Източната зала с участието на Франк Синатра и Джими Стюарт. Празненствата бяха бляскави по стандартите на Белия дом, но до голяма степен частно събитие.

Това е поредното доказателство, че Тръмп винаги се отличава от останалите президенти в американската история.