Президентът на РСМ отсече: Не съм монарх, за да променям конституцията

Не съм монарх, за да променям конституцията, това могат да го направят само депутатите. Това каза пред журналисти президентът на Република Северна Македония Гордана Силяновска-Давкова в отговор на въпрос кога югозападната ни съседка ще промени Основния си закон и ще впише българите в него.

"Конституцията може да бъде променяна единствено от депутатите. Депутатите представляват гражданите и гласуват по собствена воля. Те не представляват мен, така че не бих могла да отговарям от тяхно име", каза още Силяновска. "В ЕС няма единна конституция, но има множество конституционни принципи. Те са част от Договора за Европейския съюз, от Лисабонския договор, от Хартата на основните права и от практиката на съда в Люксембург."

По думите й те гласят, че ЕС ще уважава националната и културната идентичност на държавите и народите.

"Освен това ЕС ще уважава достойнството и неприкосновеността на гражданите. Също така ЕС ще уважава конституционните и политическите структури. И още – ЕС ще укрепва споразуменията между държавите членки и съседните държави въз основа на принципа на реципрочността", каза още Силяновска.

Президентът на Северна Македония направи и сравнение между конституциите на България и Република Северна Македония.

Силяновска отбеляза, че разпоредби от Конституцията на Северна Македония гласят, че всяко малцинство или общност може да има начално и средно образование на майчин език; може да създава политически партии на етническа основа; може да организира медии, както и културни сдружения.

След което тя цитира българската Конституция, според която политическите партии, основани на етническа или религиозна принадлежност, са забранени. Силяновска цитира и "антидискриминационната клауза" в българската Конституция. В нея се посочва, че в България всички граждани са равни, като едно от основанията за това е и националната принадлежност, каза още президентът на Северна Македония.

Президентът на Северна Македония говори на английски пред българските медии, а като причина посочи, че така ще разбере въпросите по-добре./ БТА