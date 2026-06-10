Сахарски метеорит разкри следи от изгубена планета с размерите на Луната

Метеоритът Араре, открит в пустинята Сахара, изглежда предлага първото убедително доказателство за изгубен планетарен свят, вероятно сравним по размер с Луната. Според ново научно проучване, публикувано в списание Earth and Planetary Science Letters, тази планета се е образувала само няколко милиона години след раждането на слънчевата система, преди приблизително 4,5 милиарда години.

Метеоритът, известен като Северозападна Африка (NWA) 12774, е намерен в Сахара през 2019 г. и тежи около един килограм. Учените го класифицират като ангрит, изключително рядък вид метеорит, считан за една от най-старите вулканични скали в слънчевата система. Пробата показва необичайна химическа сигнатура, което предполага, че някои ранни планети са се развили по много различни пътища от Земята и Марс.

Чрез измерване на радиоактивни елементи, които функционират като естествени часовници, учените знаят, че ангритите са се образували преди повече от 4,5 милиарда години, заедно с младото Слънце. Следователно те запазват ценни улики за това как са се раждали и еволюирали планетите, според НАСА.

Само 68 от повече от 80 000 метеорита, идентифицирани някога на Земята,

принадлежат към тази категория, което ги прави изключително редки и научно безценни.

Това, което прави ангритите уникални, е тяхната химия. За разлика от Земята, Марс и други скалисти светове, те съдържат много малко силициев диоксид, ключов компонент на планетарните кори. Поради тази причина учените дълго време предполагаха, че произхождат от малки астероиди.

По време на анализа на NWA 12774, Бел и колегите му идентифицираха кристали от минерала клинопироксен, които бяха „изключително богати“ на алуминий, знак, че скалата се е образувала под огромно налягане.

Чрез реконструкция на условията на образуване, изследователският екип изчисли, че е необходимо налягане от поне 17,5 килобара, повече от 17 пъти налягането на дъното на Марианската падина. Такива стойности не биха могли да съществуват вътре в малък астероид, което сочи към много по-голямо родителско тяло.

Кристалите на метеорита са запазили остри ръбове и химични модели, които биха били променени, ако са прекарали дълго време в горещо планетарно ядро. Това предполага, че са се образували на относително малки дълбочини, което означава, че небесното тяло е трябвало да е достатъчно голямо, за да генерира такова налягане близо до повърхността си.

Според проучването, този изгубен свят може да е имал радиус по-голям от 1800 километра, размер, сравним с Луната и потенциално близък до този на Марс.

Какво се е случило с този древен свят, остава неизвестно. Едно вероятно обяснение е, че е бил унищожен от силните сблъсъци, които са оформили младата слънчева система, като части от него, включително NWA 12774, по-късно са включени в други скалисти планети, сред които и Земята.