Все по-малко месо на трапезата: гърците променят навиците си заради високите цени

В Гърция се отчита значителен спад в консумацията на месо, тъй като все повече домакинства намаляват покупките си поради растящите цени и продължаващия натиск върху разходите за живот, съобщава To Vima.

Според проучване, проведено от Атинския университет по икономика и бизнес (AUEB), процентът на гражданите, които заявяват, че намаляват консумацията си на месо, се е повишил до 45% през 2026 г., спрямо 36% през 2025 г., което отбелязва рязък възходящ тренд само за една година.

В същото време цените на говеждото месо продължават възходящата си тенденция,

като според данни на Гръцката статистическа служба (ELSTAT) годишното им увеличение е 19,2%, което допълнително натоварва бюджетите на домакинствата за храна.

Дългосрочната тенденция в цените на говеждото месо показва стабилно покачване през последното десетилетие. През 2016 г. цените варираха между 10 и 12 евро на килограм. Към 2020–2021 г. те са се повишили до 14–15 евро на килограм, като през 2023 г. са се увеличили още до 15,50–17 евро, а сега се очаква да варират между 20 и 25 евро на килограм през 2026 г.

Междувременно се отчитат значителни ценови разлики и при други видове месо. Свинското месо в момента варира от 5 до 9 евро на килограм, агнешкото и козето месо – от 12 до 16 евро на килограм, а пилешкото – от 4,50 до 7 евро на килограм.