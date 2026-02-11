Студена война се разгаря в Арктика

Бреговата охрана планира да открие съоръжение за ледоразбивачи на стойност 300 милиона долара в Джуно, Аляска, но не е ясно точно кога.

Сиатъл е на приблизително 1500 до 1800 мили (2400 до 2900 км) от Арктическия регион, но това е мястото, където бреговата охрана на Съединените щати в момента базира своя „флот“ от арктически ледоразбивачи. Изумруденият град остава най-близкото голямо пристанище на САЩ с необходимата индустриална инфраструктура до Арктика и осигурява специализирана поддръжка за тежките ледоразбивачи на службата, пише за TNI журналистът Питър Сучиу.

Тихоокеанският северозапад е дом на американския флот от ледоразбивачи от 1976 г. Този месец бреговата охрана потвърди, че ще инвестира 323 милиона долара за разширяване и модернизиране на базата, подкрепяйки нарастващия флот, който в момента е в процес на изграждане. Първият Polar Security Cutter вече е в процес на изграждане в Мисисипи, като доставката е планирана за 2030 г.

В рамките на следващото десетилетие бреговата охрана ще управлява 11 арктически катера за сигурност (ASC) и три полярни катера за сигурност, но не всички плавателни съдове ще останат в пристанището си в Сиатъл.

Предвид засилващата се конкуренция между великите сили в Арктика, бреговата охрана на Съединените щати, която в мирно време попада под юрисдикцията на Министерството на вътрешната сигурност (DHS), ще базира няколко ASC в Аляска.

В допълнение към разширяването в Сиатъл, бреговата охрана е отделила 300 милиона долара за изграждането на ново съоръжение в Джуно, Аляска. Въпреки това, това съоръжение няма да бъде завършено поне до 2029 г., според командира на бреговата охрана, адмирал Кевин Лунди, който даде показания пред законодателите в четвъртък.

В обръщението си към подкомисията по брегова охрана, морско дело и рибарство на Сената на Съединените щати, председателствана от сенатор Дан Съливан (републиканец от Аляска), Лунди потвърди, че работата напредва, въпреки че първоначалният график предвиждаше базата да бъде готова през 2028 г.

„Действаме бързо, за да можем да изпълним това финансиране и да имаме този кей и инфраструктура там готови до 2029 г.“, каза Лунди пред законодателите. Той беше потвърден наскоро на поста, след като президентът Доналд Тръмп освободи адмирал Линда Фейгън от поста миналата година.

Началникът на бреговата охрана също не можа да потвърди колко средни ледоразбивачи ще бъдат базирани в Джуно,

когато съоръжението най-накрая бъде завършено.

Бреговата охрана на Съединените щати запазва единственото американско надводно присъствие в Арктика. Въпреки това, тя работи в тясно сътрудничество със Северното командване на САЩ и Аляското командване, за да наблюдава чуждестранни кораби, действащи в и близо до водите на САЩ, като по този начин подкрепя операциите на САЩ за национална отбрана и сигурност. Дори когато ледът се топи в Големия бял север, ледоразбивачите все още са необходими на Америка, за да поддържа целогодишен достъп до това, което вероятно ще бъде все по-оспорван регион.

Миналият август бреговата охрана на САЩ също така поръча USCGC Storis, бившият кораб за доставка на нефтени находища и ледоразбивач Aiviq. Корабът прекара първата половина на миналата година в модификации, които подобриха комуникационните и отбранителните му възможности. В крайна сметка ще бъде преместен в пристанището Джуно, но все още не е ясно точно кога ще се случи това.