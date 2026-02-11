Високият холестерол не е просто стойност в изследванията – той е свързан с повишен риск от сърдечносъдови заболявания, натрупване на плаки в артериите и дългосрочни здравословни проблеми. Въпреки че генетиката, възрастта и фамилната обремененост имат значение, голяма част от нивата на холестерола зависят от ежедневните ни избори. Храната, навиците и някои билки могат да окажат реално влияние върху здравето на сърцето, когато се прилагат последователно и разумно.

Храни, които подкрепят здравословните нива на холестерола

Начинът на хранене е един от най-ефективните инструменти за подобряване на липидния профил. Храни, богати на фибри, полезни мазнини и антиоксиданти, подпомагат понижаването на „лошия“ LDL холестерол и подкрепят „добрия“ HDL холестерол.

Особено важни са разтворимите фибри. Те образуват гелообразна структура в храносмилателния тракт, която улавя холестерола и ограничава усвояването му. Овесът е добре познат пример, но също толкова полезни са бобовите култури, лещата, ябълките, крушите, морковите и сладките картофи. Редовният прием на разтворими фибри може постепенно да доведе до по-ниски нива на LDL холестерол.

Здравословните мазнини също играят ключова роля. Замяната на наситените мазнини и трансмазнините с мононенаситени и полиненаситени мазнини има доказан благоприятен ефект. Зехтинът, авокадото, орехите, лененото семе и семената чиа, както и мазните риби като сьомга и пъстърва, подпомагат сърдечното здраве и подобряват липидния баланс.

Плодовете и зеленчуците осигуряват не само фибри, но и растителни съединения, които намаляват възпалението и оксидативния стрес. Горските плодове, цитрусите, доматите, зеленолистните и кръстоцветните зеленчуци са особено полезни при високи нива на холестерол.

Източник: Здраво сърце без лекарства: природни решения срещу висок холестерол