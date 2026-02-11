Путин превърна мирните преговори в оръжие

Мирният процес на администрацията на Тръмп наклони везните на войната в полза на Москва, осигурявайки разсейване и политическо прикритие, тъй като САЩ спряха приноса си за отбраната на Украйна.

Русия продължи да извършва атаки срещу критичната енергийна инфраструктура на Украйна, оставяйки милиони хора без отопление и електричество, а потенциално и без вода, насред суровата зима.

САЩ определиха краен срок за мир през юни, а Русия предложи двустранна сделка на стойност 12 трилиона долара за икономическо сътрудничество, но Белият дом е призован да окаже натиск върху Кремъл, за да прекрати инвазията и да спре да дава предимства на Путин.

По време на администрацията на Байдън, най-ефективният инструмент, с който руският президент Владимир Путин разполагаше, за да поддържа инвазията си в Украйна, се оказаха неговите предупреждения за ядрена ескалация, тактика, която накара съюзниците на Киев да захранват капково доставките му на оръжие от страх да не провокират такава. Тази заплаха загуби силата си поради прекомерна употреба, но в ерата на Тръмп Кремъл получи още по-мощно оръжие: мирния процес, пише Марк Чемпиън, колумнист на Bloomberg.

Повече от година след началото на преговорите, за чието разрешаване президентът Доналд Тръмп заяви, че ще му отнеме 24 часа, разговорите в Дубай миналата седмица не доведоха до нищо друго освен размяна на затворници – безценна за участващите войски и семейства, но без значение за постигане на споразумение. Стив Уиткоф, предприемачът в областта на недвижимите имоти, избран да ръководи тази инициатива, водена от САЩ, направи кратък преглед на тристранната среща в платформата за социални медии X, в който дори не успя да обяви „напредък“ по важните въпроси: а именно териториалните отстъпки и гаранциите за сигурност за Украйна.

Реалността е, че макар мирният стремеж на Тръмп да изглежда безупречен

- както и всички призиви за прекратяване на огъня - той наклони везните на войната в полза на Москва, осигурявайки разсейване и политическо прикритие, тъй като САЩ спряха почти всички приноси за отбраната на Украйна, оставяйки годишен дефицит от 46 милиарда долара в общата военна и финансова помощ на Киев, който Европа трудно успява да запълни. Миналата година САЩ дори за кратко спряха обмена на критична разузнавателна информация, позволявайки на Русия да си върне територията в Курската област, която Украйна беше завзела, за да отклони руските сили и да има с какво да търгува в преговорите за уреждане на спора.

Путин също така избегна по-строгите икономически санкции, които Конгресът на САЩ иска и - при липсата на Тръмп в Белия дом - със сигурност би наложил в момент, когато руската икономика най-накрая отслабваше. Повече оръжия и пари за Украйна, заедно с по-строги търговски ограничения за Москва, много вероятно биха замразили бойното поле, стимулирайки споразумението. Вместо това, политиките на Тръмп позволиха по-нататъшна чудовищна жестокост, тъй като Путин направи единствения логичен извод: Да се ​​поддържат мирните преговори живи, но неефективни, като същевременно се набляга на спечелените предимства.

Вземете например масивния залп от 450 големи дрона и 71 балистични и крилати ракети, които Русия изстреля по критичната енергийна инфраструктура на Украйна на 3 февруари, слагайки край на кратката пауза, посредничена от САЩ, във въздушната война, която протича успоредно с наземните офанзиви. Това е най-студеният период от повече от десетилетие в Украйна, с температури под -20 градуса по Целзий (-4 градуса по Фаренхайт). Русия беше ударила всичките пет от основните 750-киловолтови електрически подстанции около Киев преди паузата, както и централизираните отоплителни централи, на които оцеляват около 55% от жителите на града.

Без отопление и с малко електричество в голяма част от столицата, това вече бяха животозастрашаващи условия за старите, болните и много младите. Но Русия не е приключила. Атаките, които се възобновиха с такава свирепост в навечерието на водените от САЩ мирни преговори, бяха насочени отново към онези централни отоплителни станции, които все още имаха достатъчен остатъчен капацитет, за да поддържат водоснабдяването на столицата на 5 до 10 градуса по Целзий - нивото, необходимо за избягване на замръзване на водата и катастрофални спуквания на тръбите при такива минусови температури. Ако руските усилия за унищожаване на всички остатъци от капацитет за централно отопление успеят, градът ще трябва да изпразни цялата мрежа, оставяйки 3 милиона души не само без отопление, но и без вода.

Но има и нотка на отчаяние в желанието на Путин да използва зимните температури, за да причини максимална мизерия на обикновените украинци, които уж спасява от „фашистки“ режим. Както се посочва в доклад от 27 януари на Центъра за стратегически и международни изследвания във Вашингтон, неговата сухопътна кампания не върви добре. През последната година, според доклада, руските сили са се придвижвали напред със скорост между 15 метра и 70 метра на ден по фронта на Донбас, съсредоточени около така наречения Крепостен пояс от градове, който Путин изисква Украйна да предаде в замяна на прекратяване на огъня. Дори по-високата скорост е по-бавна от съюзническото настъпление при Сома, битката от Първата световна война, която се превърна в нарицателно за статична окопна война.

Тези незначителни печалби идват с огромна цена, тъй като Киев се опитва да изтощи руската атака, като нанася максимални жертви при бавно отстъпление. Така че, когато новият министър на отбраната на Украйна Михаил Федоров изложи целите си миналия месец, той каза, че неговата „втора стратегическа цел е да убива 50 000 руснаци на месец“, в сравнение с настоящите 30 000-35 000. Украйна се бори да спре армиите на Путин чрез 1000 малки пирови победи не по избор, а поради липса на по-добри възможности. Кой ще „спечелят“ в тази надпревара за намаляване на човешките загуби всъщност е много фино балансиран.

Това е така и защото забележително устойчивата икономика на Русия най-накрая показва реални признаци на напрежение, което означава, че часовникът изтича и за Путин. Според януарски доклад на авторитетния московски Център за макроикономически анализ и краткосрочни прогнози, икономиката ще влезе в рецесия тази година, освен ако нещо не се промени. с риск от банкова криза и евентуално изчерпване на вложителите до октомври.

В същото време Европа се готви да премине от своя подобен на сито инструмент за ограничаване на цените на петрола за намаляване на руския износ на суров петрол към потенциално по-ефективна забрана за предоставяне на морски услуги, в момент, когато по-ниските световни цени на суровия петрол вече намаляват приходите в руския бюджет. Това от своя страна принуждава правителството да повиши данъците и да намали разходите за социално подпомагане и здравеопазване. За Путин става все по-трудно да представи тази търговия - масови жертви и понижен жизнен стандарт за малки парченца земя - като триумф.

Мирният процес на Тръмп може би все още е успешен. И двете населения са изтощени, като социологическите проучвания в Русия и Украйна са насочени към приемане на някакъв вид споразумение. Президентът Володимир Зеленски разкри след разговорите, че САЩ вече са определили краен срок за мир през юни и че Русия е предложила на Тръмп двустранна сделка на стойност (напълно неправдоподобно) 12 трилиона долара за икономическо сътрудничество, без съмнение, за да го привлече да подкрепи едностранчиво споразумение.

Ако Белият дом иска сделка, той трябва да започне да оказва натиск върху Кремъл да прекрати това нахлуване по избор и да спре давайки на Путин предимства, които го насърчават да продължи да се бори. В един обнадеждаващ знак, технологично грамотният Фьодоров заяви миналата седмица, че Илон Мъск се е съгласил да ограничи използването на нерегистрираната руска мрежа Starlink, която през последните месеци се превърна в жизненоважен инструмент за атакуващи дронове.

Всички тези мерки, за да се убеди Путин, че не може да спечели нищо повече от война, е трябвало да бъдат взети отдавна. Фактът, че не бяха взети, означава, че когато евентуално бъде договорено прекратяване на огъня, както с времето трябва да се случи, това няма да е подвиг, достойн за Нобелова награда. Вместо това, то ще се случи, след като САЩ за първи път удължиха войната, като свалиха натиска от Кремъл и принудиха Украйна да направи много по-големи отстъпки, отколкото е трябвало да направи.