Великобритания и членове на НАТО засилват отбраната на Арктика

Великобритания заяви днес, че обсъжданията с други членове на НАТО за възпиране на руската активност в Арктика са „обичайна практика“. Този коментар бе направен след медийни информации, че Лондон води разговори с европейските си съюзници за разполагане на военни в Гренландия, предаде Ройтерс.

Вестник „Телеграф“ съобщи вчера, че военни ръководители от Великобритания и други европейски държави изготвят планове за евентуална мисия на НАТО в Гренландия – която президентът на САЩ Доналд Тръмп нееднократно каза, че иска да придобие.

Вестникът написа, че британски представители са започнали разговори на ранен етап с Германия, Франция и други страни по планове, които могат да включват разполагане на британски войници, военни кораби и самолети за защита на Гренландия от Русия и Китай.

Британската министърка на транспорта Хайди Александър, попитана в интервю за Скай Нюз дали Великобритания обсъжда разполагане на войски, каза, че разговорите за това как да бъде възпиран руският президент Владимир Путин в Арктика са „обичайна практика“.

„Това става все по-оспорван геополитически регион, с Русия и Китай… може да очаквате да разговаряме с всичките си съюзници в НАТО за това какво можем да направим, за да възпрем руската агресия в Северния полярен кръг“, каза Александър.

Попитан за информацията на „Телеграф“, правителствен говорител каза, че Великобритания е „ангажирана да работи със съюзниците от НАТО за укрепване на арктическите способности на НАТО за възпиране и отбрана“.

Тръмп каза, че САЩ трябва да притежават Гренландия – автономна част от Кралство Дания – за да се предотврати евентуално бъдещо окупиране от Русия или Китай на стратегически разположената и богата на полезни изкопаеми територия. По думите му американското военно присъствие там не е достатъчно.

„Блумбърг“ съобщи днес, че група европейски държави, водени от Великобритания и Германия, обсъжда планове за засилване на военното си присъствие в Гренландия.

Позовавайки се на хора, запознати с плановете, в материала се казва, че Германия ще предложи създаването на съвместна мисия на НАТО за защита на арктическия регион.