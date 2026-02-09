Русия ще се нуждае от още 11 млн. работници, надява се на Индия и Шри Ланка

Русия изчислява, че икономиката се нуждае от още 11 милиона работници до края на десетилетието поради трудова криза, предизвикана от демографията и войната в Украйна.

Броят на разрешителните за работа, издадени от Русия за индийци, скочи до над 56 000 миналата година, а общият брой на разрешителните за работа, дадени на чужденци, нарасна до над 240 000 през 2025 г.

Руските компании се стремят да привлекат работници от чужбина, включително от Индия, Бангладеш, Шри Ланка и Китай, за да запълнят празнините в работната сила, като някои агенции създават центрове за обучение и езикови курсове, за да подготвят чуждестранни работници за работа в Русия.

Години наред Русия разчиташе на мигранти от Централна Азия, за да запълни недостига на работна сила. Докато демографията и войната в Украйна водят до най-острата трудова криза от десетилетия, специалистите по набиране на персонал гледат с надежда към някои от най-населените страни в света.

Въпросът беше на първо място в дневния ред по време на декемврийското посещение на президента Владимир Путин в Ню Делхи, когато официални лица подписаха споразумение, насочено към опростяване на процедурите за временна трудова миграция.

Още преди сделката броят на разрешителните за работа, издадени от Русия за индийци, скочи до повече от 56 000 през миналата година от приблизително 5000 през 2021 г. Общият брой на разрешителните за работа, дадени на чужденци, нарасна до над 240 000 през 2025 г., най-високото ниво поне от 2017 г., показва статистиката на Министерството на вътрешните работи. Въпреки че разрешенията скочиха за бившата съветска република Туркменистан, голяма част от растежа на чуждестранната работна ръка идва от други страни - включително Индия, Бангладеш, Шри Ланка и Китай.

Тази година работници от Индия и други страни от Южна Азия започнаха да попълват общински работни места като почистване на сняг в големите руски градове, но чуждестранни работници също се наемат на строителни обекти, ресторанти и други градски услуги.

Докато САЩ под ръководството на Доналд Тръмп и някои европейски страни ограничават имиграцията, Русия се бори с демографска криза - около една четвърт от населението е в пенсионна възраст - след срива на раждаемостта през 90-те години. С безработица от около 2%, едно от най-ниските нива в световен мащаб, икономиката се нуждае от нови работници от чужбина или рискува да удари реалните граници на и без това бавния си растеж.

Изправени пред недостига, руските компании вече са по-заинтересовани от привличането на работници, обвързани с работата си с визи и договори, каза Веляева. Мигрантите от безвизови региони като Централна Азия са много по-склонни да сменят работодателите си често.

Intrud си партнира с Руската асоциация на заварчиците, за да създаде център за обучение на заварчици в Ченай, Южна Индия, където кандидатите се обучават и оценяват, преди да бъдат наети в Русия, каза Веляева. Други агенции са организирали интензивни курсове по руски език за бъдещи работници в хотели и други позиции, където се изисква владеене на езика.

„Русия е най-новото попълнение в списъка на нациите, които наемат индийци“, каза Амит Саксена, директор на базираната в Мумбай Ambe International. "В момента има недостиг на работна ръка. Така че това е естествен пазар."

Ambe International започна да набира индийски работници за Русия едва преди около три месеца и само за района на Москва. Сега се занимава и с набиране на служители за Далечния изток на Русия - във Владивосток и на остров Сахалин.

Войната на Путин срещу Украйна влоши и без това сериозния недостиг на работна ръка. Освен вербуваните в действителните битки, военната икономика е насочила работници от цивилните сектори към военната индустрия, докато около 500 000 до 800 000 руснаци в трудоспособна възраст са напуснали страната в противопоставяне на войната, за да избегнат мобилизация или по други причини. Недостигът на квалифициран персонал остава едно от основните предизвикателства за руската индустрия като цяло.

JSC Shipbuilding Corporation Ak Bars, която строи както цивилни, така и военни плавателни съдове, търси около 1500-2000 души, една от причините да работи с около половин капацитет, каза главният изпълнителен директор Ренат Мистахов.

Русия също се стреми да използва задълбочаване на връзките със Северна Корея, за да помогне за запълването на празнината. Пристигащите от страната в Русия се увеличават от 2022 г. насам, след спад поради забраната на ООН от 2017 г. за наемане на граждани на страната в чужбина.

Мнозина пристигат на студентски визи - около 9000 от тях през 2024 г., последната година, за която има данни, според Министерството на външните работи. Броят на севернокорейските работници само на руските строителни обекти се очаква да достигне около 50 000 до края на 2025 г., показват данни от сектора, според РИА Новости.

Ролята на китайския труд е съвсем различна. Повечето китайски граждани, които получават работни визи, са наети в собствени производствени съоръжения или компании, каза Алексей Маслов, директор на Института за азиатски и африкански изследвания към Московския държавен университет „Ломоносов“. Те работят основно в малкия и среден бизнес като ресторантьорство, логистика и търговия на едро, каза той.

„Населението на Русия ще продължи да застарява, а делът на младите хора и децата като цяло ще продължи да намалява“, каза независимият демограф Игор Ефремов. „Това не е временна криза за пазара на труда, а дългосрочна норма, която ще продължи десетилетия и към която икономиката ще трябва да се адаптира."

