След уроците от войната в Украйна: Saab планира ракети за борба с дронове за Gripen

Шведският отбранителен гигант Saab проучва Advanced Precision Kill Weapon System като по-евтин вариант за въоръжение за своите изтребители JAS 39 Gripen, съобщиха ръководители на фирмата пред Business Insider.

„APKWS е от интерес, защото други платформи вече интегрират 70-милиметрови управляеми ракети. Така че, разбира се, ние сега се насочваме към тази възможност“, каза Юси Халметоя, оперативен съветник за въздушната област на Saab, на авиошоуто в Сингапур.

Халметоя каза, че компанията търси начини за интегриране на оръжейната система, която използва управляема версия на 70-милиметровата ракета Hydra, в по-старите си модели Gripen C и най-новите Gripen E.

Той направи коментарите, докато той и Микаел Францен, главен маркетинг директор на програмата Gripen, обсъждаха наблюдението на компанията от войната в Украйна, че се нуждае от повече евтини оръжия, за да противодейства на безпилотните въздушни системи.

„Искам да кажа, в момента използваме много скъпи оръжия, за да унищожаваме много евтини дронове“, каза Францен за традиционния западен въздушен бой.

Той добави, че Saab се надява потенциално да оборудва Gripen със системи, които могат да поберат множество боеприпаси на една точка на закрепване.

Киев подписа писмо за намерение с Швеция за потенциално придобиване на до 150 изтребителя Gripen E през следващите години. Украинските военновъздушни сили все още не са летели с този самолет, който се рекламира като идеален изтребител за борба с Русия, защото е построен да действа от разпръснати, неравни летища и в арктическата област.

Киев вече лети с голяма част от малкия си флот от F-16 Fighting Falcons от такива малки летища, като често преместват самолетите, за да увеличат оцеляването им.

Швеция, Южна Африка, Бразилия, Тайланд, Чехия и Унгария са сред страните, които летят с Gripen.

APWKS, междувременно, вече се разполага в различни системи в Украйна.

Например, противодействащите безпилотни системи VAMPIRE разполагат с четирицевна пускова установка за управляеми ракети Hydra, която може да се монтира на пикап.

Цената за използване на един снаряд APKWS се оценява на 20 000 до 35 000 долара, в сравнение с оръжия, по-често свързвани със съвременните изтребители, като AIM-9 Sidewinder, който струва приблизително 450 000 долара, и AIM-120 AMRAAM, който струва приблизително един милион долара.

Опасенията относно цената на ракетите срещу по-евтините дронове нарастват непрекъснато от началото на войната, а Русия непрекъснато разширява масовото си производство на боеприпаси за дежурства.

Извън Украйна, американските военни също използват APWKS за борба с атаки с дронове в Близкия изток. Оръжейната система, поставена на американски F-16 и F-15, е отговорна за приблизително 40% от унищожаванията с дронове от американските сили срещу дронове на хусите по време на миналогодишната операция „Rough Rider“.