Защо Канада може да избере изтребителя Gripen пред F-35?

За да победи F-35 Lightning II, Saab изглежда е готов да предложи на Канада щедро споразумение за съвместно производство – евентуално дори да ѝ позволи да изнася Gripen за трети страни.

Базираната в Швеция Saab продължи да предлага на Канада своя изтребител от четвърто поколение плюс многоцелеви JAS 39 Gripen, дори когато Отава остава по принцип ангажирана с приемането на американския изтребител Lockheed Martin F-35 Lightning II от пето поколение. Канадските законодатели обаче изразиха съжаление на купувачите за F-35 – провокирано както от нарастващото политическо напрежение със Съединените щати, така и от опасения относно разходите, надеждността и готовността за мисия на Lightning II.

Въпреки че канадските военни са се ангажирали с първоначалните 16 F-35, правителството сега преразглежда договора за останалите 72 самолета – създавайки възможност за Saab да отнеме договора от Lockheed Martin. Всъщност шведската фирма очевидно възнамерява да направи точно това. Като част от усилията си да призове Отава да преразгледа офертата си за F-35, компанията сигнализира за готовност да направи уникално ценни отстъпки, включително споразумение за съвместно производство, което би позволило на Канада да завърши сглобяването на Gripen за канадските военновъздушни сили и потенциално дори за други купувачи, пише за TNI журналистът Петер Сучуи.

„Трябва да увеличим производството до ниво, при което не е само за Канада“, каза Микаел Францен, главен маркетинг директор на Saab за Gripen, пред репортери на авиошоуто в Сингапур този месец. „Виждаме, че линията ще произвежда и за износ.“

Канада може да има два изтребителя, казва Saab

Представители на Saab признаха, че Отава е договорно задължена да закупи поне 16 изтребителя F-35 от пето поколение стелт от Съединените щати и няма много какво да се направи, за да се предотврати това. Те обаче предположиха, че F-35 и Gripen биха могли да действат заедно, за да отговорят на отбранителните нужди на Канада.

„Не виждам F-35 да бъде заменен от Gripen“, отбеляза Францен. „Мисля, че има силни страни на Gripen, които F-35 няма, и силни страни на F-35, които Gripen няма.“

Шведският ръководител на аерокосмическата индустрия отбеляза по-високата наличност на Gripen в сравнение с F-35 и подчерта лекотата му на адаптиране. JAS 39 е известен с това, че може да работи в сурови условия, включително отдалечени летища и дори магистрали в краен случай – предимство в обширния, но слабо развит северен регион на Канада.

По-ниската цена на Gripen може да бъде друг плюс, като Францен предполага, че 88 самолета F-35 може да са твърде малко, за да защитят нация с размерите на Канада. Стратегия с два изтребителя би могла да реши проблема с разходите.

„Мнозина спекулират дали Швеция ще замени F-35 с Gripen? Не мисля, че това е, което търсят. Мисля, че търсят как техните военновъздушни сили биха могли да бъдат по-силни, като имат смесен флот, и дали е възможно да имате определен брой F-35 и да добавите Gripen към тях“, призна Францен.

Закупуването на Gripen би създало работни места в Канада

Според доклад на Aviation Week, предложената сделка ще доведе до това първата партида изтребители Gripen на канадските военновъздушни сили да бъде произведена изцяло в Швеция, като окончателното сглобяване на JAS 39 ще бъде прехвърлено в Канада.

„Програмата Gripen ще създаде 6000 нови работни места в цяла Канада, които ще се поддържат в продължение на 40 години. Това са директни работни места, свързани с програмата и свързаните с нея инвестиции“, обясни Saab на своя уебсайт.

Добави се, че партньорството ще включва „прехвърляне на интелектуална собственост от Saab“ в подкрепа на развитието на канадската аерокосмическа индустрия.

„Офертата на Saab отговаря на изискването на Канада за 100% гарантирани компенсации - единственият останал конкурент, който е поел този ангажимент“, добави шведската аерокосмическа фирма.

В допълнение, други латиноамерикански държави са разглеждали самолета, включително Колумбия и Перу, въпреки че и двете страни редовно се сблъскват със снеговалежи в Андите. Освен здравия си корпус, който му позволява да работи от отдалечени съоръжения, ключов плюс е, че Gripen е разработен с ниски изисквания за поддръжка и по-ниски експлоатационни разходи от конкурентните изтребители, като например F-16 Fighting Falcon.