След Втората световна война Франция се стреми да изгради доминиращ вътрешен аерокосмически сектор и постига тази цел чрез забележителния успех на своя конгломерат Dassault.

Dassault Aviation е уникална сред западните аерокосмически фирми с това, че е изградила непрекъсната, суверенна линия от изтребители в продължение на повече от 70 години. От прехващачите от Студената война до съвременните многофункционални реактивни самолети, изтребителите Dassault отразяват настояването на Франция за собствена стратегическа автономност, като същевременно отразяват многото начини, по които въздушният бой се е променил от 50-те години на миналия век.

След Втората световна война Франция налива ресурси във възстановяването на своята аерокосмическа индустрия, с намерението да го направи, без да разчита нито на Съединените щати, нито на Обединеното кралство. Dassault, първоначално основана през 1929 г., бързо се превръща във водеща авиационна компания на Франция, подпомогната от поредица от доходоносни договори от френското правителство. С ранен фокус върху местния дизайн, бързата итерация и практичните самолети, Dassault построява ранни реактивни самолети, които установяват култура на простота, производителност и национален контрол, пише за TNI Харисън Кас, старши автор по въпросите на отбраната и националната сигурност.

Mirage III, представен през 1961 г., бележи глобалния пробив на Dassault. С дизайн на делта крило и максимални скорости над 1500 мили в час, Mirage III е оптимизиран за прихващане и се превръща в централна част за френската противовъздушна отбрана и мисии за доставка на ядрени оръжия. Експортният успех на платформата, конкурираща се с по-известните американски и британски самолети, доказа, че Dassault може да се конкурира и в световен мащаб.

Mirage F1, представен през 1973 г., включва още една промяна, като се справя с ограниченията на чисто делта дизайните и въвежда по-добро управление при ниска скорост с подобрена многофункционална гъвкавост. F1 демонстрира готовността на Dassault да развива аеродинамиката прагматично за променящите се мисии.

С Mirage 2000, представен през 1984 г., Dassault навлиза в дигиталната ера - със система за управление fly-by-wire. Съчетавайки пъргавината на делта крилото с цифрово управление на полета, Mirage 2000 предлагаше разширени роли, от превъзходство във въздуха до прецизни удари, превръщайки се в гръбнака на френските военновъздушни сили в продължение на десетилетия.

Защо Rafale е най-добрата платформа на Dassault досега

До 90-те години на миналия век военновъздушните сили изискваха по-малко типове самолети с по-широк набор от мисии. Разточителството за специализация по време на Студената война приключи. Съответно, Dassault се отказа от изтребители с една мисия – промяна, която положи основите за най-амбициозния дизайн на компанията до момента.

Dassault Rafale представлява най-модерната платформа на Dassault, създавана някога. Проектиран от самото начало като истински многоцелеви изтребител, Rafale може да изпълнява въздушно превъзходство, дълбоки удари, ядрено възпиране и операции на палуби. Ключовите технически характеристики на самолета са усъвършенствани сензори, силен комплект за електронна война и висока системна интеграция. От техническа гледна точка, Rafale набляга на ситуационната осведоменост пред стелт, електронна война и работа в мрежа, както и на гъвкавостта в различните мисии. Този подход отразява френската доктрина, която дава приоритет на независимите операции и експедиционните способности.

Първоначално Rafale се затрудняваше на експортния пазар. Но бавно се появиха купувачи, привлечени от доказаната в бойните действия надеждност на Rafale и политическата надеждност на Франция като доставчик.

Как Dassault помага на националната сигурност на Франция

Dassault предостави на Франция редица стратегически предимства, а именно независимо ядрено възпиране, свобода от контрола върху износа на САЩ и пълноспектърна въздушна мощ без външно одобрение. С продукта на Dassault Франция показа, че изтребителите са инструменти не само за отбрана, но и за дипломация.

През десетилетията Dassault поддържаше доверие и авторитет с постепенни подобрения, разчитане на доказани технологии и строг контрол върху проектните правомощия. Този консерватизъм доведе до създаването на издръжливи платформи, които остаряват добре и функционират според рекламите.

Бъдещето на Dassault обаче е свързано с програми от следващо поколение, като FCAS, съвместна програма от шесто поколение между Франция, Германия и Испания, която се бореше с политическата сложност на партньорството. Независимо дали FCAS ще завърши с работещ изтребител или ще прекрати предпроизводственото си производство, очаква се Dassault да продължи да постига консервативен напредък в посока на информационно-центрирани системи. Компанията продължи постоянен поход на подобрения, откакто предложи ранните прехващачи с делта крило, което доведе до последователна и успешна линия от изтребители, която е готова да продължи.