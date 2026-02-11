Доналд Тръмп планира да построи най-голямата арка на света

Президентът Доналд Тръмп иска да построи арка, която да бъде най-голямата в света. Той е готов да подпише указ за нейното строителство, въпреки че проектът среща съпротива и най-вероятно ще се сблъска с правни пречки, преди да може да бъде реализиран, съобщи CNN.

Тръмп иска американска версия на парижката Триумфална арка, но по-голяма. Планираната Арка на независимостта трябва да бъде с височина 250 фута, за да отбележи 250-годишнината на нацията. (Триумфалната арка в Париж е висока 164 фута.) По стандартни измервания това би се равнявало на сграда с височина между 16 и 20 етажа, предаде NOVA.

Но защитници на културното наследство предупреждават, че предлаганата конструкция, която

трябва да бъде разположена от другата страна на река Потомак, срещу Мемориала на Линкълн

– ще закрие исторически значими гледки и в двете посоки и може да представлява опасност за въздушния трафик към близкото Национално летище „Роналд Рейгън“ във Вашингтон.

Според източник, запознат с плановете, конструкцията на предложената арка ще бъде с височина 165 фута и ширина 165 фута. На нея ще има висок пиедестал и внушителна позлатена бронзова статуя на Статуята на свободата отгоре. Все още не е избран скулптор за тази част от проекта. Обмисляни са и по-малки варианти на арката, но Тръмп е "твърдо решен" тя да бъде "огромна". Последните визуализации включват още колони, орли и венци.

В сегашния си вид арката ще бъде приблизително наполовина по-ниска от Монумента на Вашингтон и повече от два пъти по-голяма от Мемориала на Линкълн. Освен това тя ще бъде най-голямата монументална арка в света — с около 30 фута по-висока от Монумента на революцията в Мексико Сити.

Арката ще се превърне в една от най-емблематичните забележителности не само във Вашингтон

окръг Колумбия, но и по целия свят“, заяви говорителят на Белия дом Дейвис Ингъл пред CNN.

Монументът би бил разположен върху кръгово движение в подножието на Мостa Арлингтън Мемориъл, точно между Националното гробище Арлингтън и Мемориала на Линкълн. Така обаче драстично ще блокира гледката между Мемориала на Линкълн и Арлингтън хаус, който е централна част от Националното гробище Арлингтън.

Тази гледка има специално историческо значение. Двата обекта са свързани с мост над река Потомак, а пространството е изцяло изпълнено със смисъл и значение, казва Брайън Кларк Грийн, архитектурен историк и специалист по опазване на историческото наследство. Грийн, който е бил назначен от Джо Байдън в Националната комисия за планиране на столицата, не е против издигането на монумент на това място, но подчертава, че мащабът на проекта ще блокира линията на видимост.

„Идеята за монумент на това място може да бъде наистина впечатляваща, ако е с правилните мащаби“, казва той. „Според мен това е прекалено голямо. Просто ще доминира напълно над мястото и над околните монументи.“

Арката предизвиква загриженост и за въздушната безопасност

Проверка на CNN сочи, че въздушното пространство в радиус от три мили около Националното летище „Рейгън“ вече е плътно населено с конструкции. Предлаганата арка на Тръмп ще бъде разположена на няколко фута от коридора, използван от самолетите, приближаващи летището от север. Тя ще се намира в участък, където машините преминават ниско - на височина от само 492 фута, което поражда опасения.

Вероятно плановете за арката ще бъдат одобрени от двете отговорни институции, в които работят предимно съюзници на Тръмп. Но тя може да се сблъска с правни предизвикателства, засягащи Закона за националната екологична политика (National Environmental Policy Act) и Закона за опазване на историческото наследство (National Historic Preservation Act).