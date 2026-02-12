Британската армия се готви за война с Русия

Британските въоръжени сили в момента се готвят за потенциален въоръжен конфликт с Русия, пише британския вестник Daily Mail.

„Войници от най-големия пехотен полк на британската армия се подготвят за потенциална война с Русия на единствения в страната полигон, симулиращ зона на конфликт“, се казва в доклада.

Според изданието, тренировъчният полигон пресъздава пейзажа на малък, разрушен град. По време на учението британските войски са имали задачата да победят вражеските сили, укрити в три сгради на терена.

Войниците от най-големия пехотен полк на британската армия се подготвят за евентуална война с Русия в единствената тренировъчна зона в Обединеното кралство, която възпроизвежда украинската зона на конфликт.

Войниците се подготвят за предизвикателствата, свързани с бойните действия в градска среда, в Copehill Down, уникален обект на Министерството на отбраната в равнината Солсбъри в Уилтшър.

Последният епизод на „Platoon 24/7: Preparing for War“ (Взвод 24/7: Подготовка за война) на Channel 5 предоставя интересен поглед зад кулисите на центъра за обучение за бой в близки разстояния.

На войниците от The Rifles е казано, че трябва да победят вражеска сила, скрита в три сгради в съоръжението, което е създадено да прилича на бомбардиран град.

Учението се проведе в дните преди новобранците да бъдат разположени в тренировъчна зона на НАТО в Германия, където ще прекарат един месец в подготовка за бой в Източна Европа.

Капитан Майк Линдгрен, офицерът, командващ рота D, 5-ти батальон, The Rifles, казва в документалния филм: „Война с Русия би била война между войници.

„Те разполагат със същото оборудване като нас, имат сходно обучение, но с различни методи. Тази битка би могла да се проведе на места, които приличат малко на това.“

Говорейки за учението, той също казва: „Това е пред очите ти, близо и лично. За младите войници ще бъде много интензивно.“

Copehill Down – технически известен като съоръжение за „Бой в застроени райони“ (FIBUA) – се намира в средата на селата Shrewton, Chitterne и Tilshead.

Мястото е построено през 1987 г., за да наподобява немско село в Бавария,

преди да бъде разширено през годините, включително с „стрелкова къща“ на стойност 190 000 лири през 2015 г.

Допълнителен проект на стойност 325 000 лири по това време добави и нови алеи, тунели, комплекси и високи пешеходни мостове в района.

Вторият епизод на документалния филм, който ще бъде излъчен тази вечер в 21:00 часа, следва първия, в който беше показано как стрелците се обучават да убиват врагове в близки сражения с щик, докато се подготвят за битка.

Това е предназначено да тества физическата и психическата издръжливост на войниците и да ги научи на „контролирана агресия“ в условия на екстремна изтощеност и малко сън.

Сър Киър Стармър обеща да изпрати британски войски в Украйна, след като войната приключи.

Британските и френските сили ще бъдат разположени в „военни центрове“ в Украйна като част от усилията за поддържане на мира в случай, че бъде договорено примирие, заяви премиерът миналия месец.

Те ще помогнат за обучението на украинските войски и ще пазят запасите от оръжие, с цел да възпрат бъдещи руски агресии, стана ясно след среща на коалицията на желаещите в Париж.

Коалицията от около 35 държави се среща от март миналата година, за да изработи начин за защита на Украйна от по-нататъшни опити на Русия да завземе територията ѝ, след като войната приключи.