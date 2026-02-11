Министър Хауърд Лътник призна, че е обядвал с Епстийн на частния му остров

Министърът на търговията на САЩ Хауърд Лътник е обядал с осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн на частния му остров, сподели самоят секретар във вторник. Лътник е изправен пред нарастващи призиви от страна на демократи и републиканци да подаде оставката си заради случая, пише The Guardian.

"Обядвах с него, бях на семейна почивка и пътувахме с лодка пред 2012 година", призна Лътник в показания.

Епстийн се призна за виновен по обвинения, свързани с проституция в щата Флорида през 2008 г., включително за склоняване към непълнолетен, в спорна сделка, която му позволи да избегне федерални обвинения.

"Съпругата ми беше с мен, както и четирите ми деца, заедно бавачките. Бяхме и с друга двойка – те също бяха там, с децата си", добави министърът на търговията на САЩ.

"Обядвахме на острова в продължение на един час, вярно е“, добави Лътник.

Членът на Камарата на представителите на САЩ Томас Маси, републиканец, призова министъра на търговията – милиардер от Уолстрийт и дългогодишен съюзник на Доналд Тръмп – да подаде оставка през уикенда. "Наистина, той трябва да улесни живота на президента, честно казано, и просто да подаде оставка", каза Маси по време на участие в предаването Inside Politics на CNN.

Посочвайки как скандалът с Епстийн разтърси британската политика, коствайки на Андрю Маунтбатън-Уиндзор титлата му на принц, а на Питър Манделсън ролята му на посланик на Обединеното кралство във Вашингтон, Маси добави: "Ако това беше Великобритания, той вече щеше да си отиде".

"Лътник трябва да подаде оставка или да бъде уволнен“, написа членът на Камарата на представителите на САЩ Робърт Гарсия, демократ от Калифорния, добавяйки, че Лътник е длъжен да даде отговори на много въпроси.

Други демократи, включително членовете на Камарата на представителите Ро Кана, Тед Лию, Мелани Стансбъри, както и сенатор Адам Шиф, също призоваха Лътник да се оттегли.

Каролайн Ливит, говорител на Белия дом, заяви пред репортери, че Лътник "остава много важен член“ на екипа на президента. Тя също така подчерта, че Тръмп "напълно подкрепя“ Лътник.

В показанията си Лътник настоя, че "почти не е имал нищо общо“ с Епстийн. "Радвам се да съм тук, за да поясня, че съм се срещнал с Джефри Епстийн, когато се преместих в къща до него в Ню Йорк“, свидетелства той.

"През следващите 14 години го срещнах още два пъти. Доколкото си спомням са били два пъти. Така че шест години по-късно го срещнах, а след това година и половина след това го срещнах отново, след това никога повече", обясни Лътник.

Министърът преди това е твърдял, че се е дистанцирал от Епстийн през 2005 г. Последната партида от разсекретени документи показва как министърът на търговията обсъжда посещението си на острова на сексуалните престъпници през 2012 г. - четири години след като Епстийн е осъден на 13 месеца затвор за свеждане на непълнолетно лице за проституция.