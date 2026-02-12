IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 72

Български камион се запали на магистрала в Гърция

Инцидентът е станал в района на историческия проход Термопилите

12.02.2026 | 14:22 ч. 0
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Български товарен камион се запали в движение в района на историческия проход Термопили в четвъртък.

Пожарът е възникнал по време на движение на камиона в посока Атина. Водачът, български гражданин, е забелязал гъст дим от задните оси на ремаркето. Той е успял да отбие камиона в аварийната лента и да го напусне, преди пламъците да обхванат задната част на камиона, предаде кореспондентът на „24 часа“.

На място незабавно са пристигнали екипи на пожарната служба от Ламия и Агиос Константинос. Огнеборците са успели да локализират пожара в задната част на ремаркето и да спасят по-голямата част от превозвания товар, състоящ се от палетизирани промишлени стоки.

Първоначалните данни за причината на пожара сочат техническа неизправност, вероятно блокиране на спирачната система или прегряване на лагер на една от задните гуми, което е довело до възпламеняването.

Камионът е с българска регистрация и е собственост на международна транспортна компания със седалище в България. Поради инцидента движението в района на Термопилите е било временно ограничено в едната лента, докато екипи на Пътна полиция - Ламия са обезопасявали района.

Към момента магистралата е напълно проходима. Водачът е в добро състояние.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

български камион Гърция запалване
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem