Жена загина в Барселона при поредната буря, връхлетяла Иберийския полуостров

Четиресет и шест годишна жена е загинала в Барселона днес, след като е била ударена от парче от покрива на склад по време на осмата буря, която премина през Иберийския полуостров тази година, съобщиха официални представители, предаде Ройтерс.

Силни дъждове, гръмотевици, сняг и силни ветрове многократно нанесоха щети в Испания и Португалия на инфраструктурата и реколтата и принудиха властите да евакуират хиляди хора.

„Тази поредица от осем бури [...] е наистина необичайна“, заяви испанският министър на земеделието Луис Планас пред националната телевизия TVE. „Трябва да обмислим дали това е необичайно явление и дали в бъдеще може да се случва по-често“, добави той.

Според държавната метеорологична служба AEMET от октомври насам в Испания са регистрирани с 38% повече валежи от средното ниво.

В средновековния португалски град Коимбра властите раздадоха информационни листовки, предупреждаващи за голямо наводнение, и заявиха, че 9000 души може да се наложи да бъдат евакуирани от ниско разположените райони.

Нивото на река Мондего е спаднало леко през нощта, но новите валежи може да предизвикат сериозни наводнения, съобщиха от общинския съвет.

AEMET прогнозира разпространени валежи на целия полуостров, както и на Балеарските острови, като се очакват и снеговалежи днес на ниските надморски височини в северната част на Испания.

Училищата бяха затворени и в 22 града в южната област в Испания Андалусия, където бяха евакуирани 3100 души.

В село Грасалема, откъдето по-рано този месец бяха евакуирани 1500 души заради запълване на водоносните слоеве и нараснал риск от свлачища, синоптиците предупредиха за до 180 милиметра дъжд в рамките на следващото денонощие.

(БТА)