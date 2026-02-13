IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Абсурд в РСМ: Жена родила в края на 2025 г., но по документи е починала

Властите разследват случая в Тетово

13.02.2026 | 19:30 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Властите в Северна Македония разследват странен случай - жена, починала преди 20 години, според регистрите в страната, е родила в края на миналата година.

Случаят е от Тетово, където трима служители на Центъра за социална работа са съобщили вчера на полицията за ситуацията, в която има съмнение за фалшифициране на документ, съобщава bTV. 

„Според сигнала, на 21.01.2026 г. в Центъра за социална работа в Тетово е получено уведомление от Службата за граждански регистър, че на 08.12.2025 г. в Клиничната болница в Тетово е родено момиченце от майка А. С. (27), като по време на процедурата по вписване на новородено дете в регистрите на службата е установено, че майката е вписана като починала на 21.10.2006 г.

След предприети мерки на 12.02.2026 г. лицето А. С. се явило в Центъра за социални дейности с новороденото дете, заедно с мъж, но не са представили никакъв документ за самоличност. Предприемат се мерки за изясняване и документиране на случая“, гласи съобщението на МВР в Тетово.

