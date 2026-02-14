Южна Корея спря тежко болен да отлети за евтаназия в чужбина

В страната всяка помощ, свързана с доброволно самоубийство, се смята за престъпление

В Южна Корея правоохранителните органи спряха мъж, който е планирал да извърши евтаназия, съобщи Korea Herald.

60-годишният мъж, страдащ от белодробна фиброза, е планирал да лети от Инчон до Париж и оттам до Швейцария, където евтаназията е разрешена за чужденци при определени условия. Полицията първоначално му е позволила да продължи пътуването си, защото им е казал, че иска да направи последното си пътуване, докато здравето му позволява.

В крайна сметка обаче той е бил възпрепятстван да замине. Семейството му открило бележка в последния момент, съдържаща извинение и наподобяваща предсмъртно писмо. Служителите по сигурността са забавили полета, свалили са пътника от самолета и са прекарали няколко часа в опити да го убедят да се върне у дома с близките си.

В Южна Корея всяка помощ, свързана с доброволно самоубийство, се смята за престъпление.