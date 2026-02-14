IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Южна Корея спря тежко болен да отлети за евтаназия в чужбина

Свалиха от самолет южнокореец, тръгнал за евтаназия

14.02.2026 | 19:45 ч. 3
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Снимка: БГНЕС/ЕРА

В страната всяка помощ, свързана с доброволно самоубийство, се смята за престъпление

В Южна Корея правоохранителните органи спряха мъж, който е планирал да извърши евтаназия, съобщи Korea Herald. 

60-годишният мъж, страдащ от белодробна фиброза, е планирал да лети от Инчон до Париж и оттам до Швейцария, където евтаназията е разрешена за чужденци при определени условия. Полицията първоначално му е позволила да продължи пътуването си, защото им е казал, че иска да направи последното си пътуване, докато здравето му позволява. 

В крайна сметка обаче той е бил възпрепятстван да замине. Семейството му открило бележка в последния момент, съдържаща извинение и наподобяваща предсмъртно писмо. Служителите по сигурността са забавили полета, свалили са пътника от самолета и са прекарали няколко часа в опити да го убедят да се върне у дома с близките си. 

В Южна Корея всяка помощ, свързана с доброволно самоубийство, се смята за престъпление.

