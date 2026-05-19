MAX Sport ще излъчва контролите на националните ни отбори по волейбол преди Лигата на нациите

Зрителите на MAX Sport ще могат да изживеят емоцията от приятелските мачове на българските национални отбори по волейбол преди старта на Лигата на нациите. В програмата на спортните ТВ канали ще бъдат включени срещите на мъжкия национален тим от международния турнир „Силезия къп“ в Полша, както и двубоят на женския национален отбор срещу Швеция.

За втора поредна година мъжкият национален отбор на България ще вземе участие в „Силезия къп“ – силен приятелски турнир, който събира част от водещите европейски тимове непосредствено преди старта на летния международен сезон. Селекцията на Джанлоренцо Бленджини ще се изправи срещу Украйна, Сърбия и домакина Полша в последни проверки преди участието си в Лигата на нациите.

Първият двубой на „лъвовете“ е на 20 май срещу Украйна от 21:00 часа по MAX Sport 1. На 22 май България среща Сърбия от 18:00 часа по MAX Sport 3, а на 23 май от 21:00 часа световните вицешампиони излизат срещу Полша в легендарната „Сподек Арена“ в Катовице, като срещата отново ще бъде излъчена по MAX Sport 1.

В програмата на MAX Sport ще бъде включен и приятелският мач на женския национален отбор срещу Швеция, който ще се играе на 24 май от 17:30 часа в зала „Христо Ботев“ в София и ще бъде излъчен по MAX Sport 1.

MAX Sport продължава да предлага на зрителите най-интересните международни волейболни турнири и срещи с участието на българските национални отбори.