HUAWEI WATCH FIT 5 вече е България и фитнесът става по-достъпен с режима Mini-Workout, както и щедър Multipass за редица приложения

От днес HUAWEI WATCH FIT 5 е наличен за покупка в България и идва с модерен дизайн, фитнес иновации и щедри екстри за първите си потребители. Можете да го намерите в разнообразие от цветове - Silver, Purple, White, Black и Green, в Technopolis, Technomarket, Zora, A1, Vivacom, Yettel и партньорите на дистрибутора Polycomp, сред които Ozone.bg, Ardes.bg, Laptop.bg и Plesio.

Серията HUAWEI WATCH FIT 5 беше представена съвсем наскоро по време на глобално събитие, и нейните първи представители Huawei Watch Fit 5 вече са у нас, а Huawei Wqatch Fit 5 Pro се очаква през юни. Тези елегантни носими на китката смарт устройства са смело съчетание между здраве, фитнес и стил. Часовниците от серията излъчват младежка енергия чрез богата палитра от впечатляващи цветове.

Наситени цветове и ултраярък голям дисплей за ново модерно излъчване

HUAWEI WATCH FIT 5 се предлага в пет варианта – Silver, Purple, White, Black и Green.

Изживяването при работа с дисплея е напълно обновено спрямо предишната серия. HUAWEI WATCH FIT 5 разполага с 1,82-инчов дисплей с яркост 2500 нита и висока плътност на пикселите от 347 PPI, който осигурява отлична видимост и комфорт при ежедневна употреба. Същевременно рамката около дисплея е минимизирана за повече компактност и елегантност.

Разнообразни тренировъчни режими: забавлението среща професионализма

Освен традиционното богатство от над сто спортни режима, HUAWEI WATCH FIT 5 Series представя новата функционалност Mini-Workout, насочена към това да ви помага да поддържате активен начин на живот дори в забързаното ежедневие. Не са ви необходими оборудване или специално пространство за тренировки. С интерактивен панда асистент директно на дисплея можете да правите кратки и енергизиращи упражнения с продължителност от 30 секунди до няколко минути.

За любителите на активностите на открито HUAWEI WATCH FIT 5 Series е надежден спортен партньор. Часовниците например автоматично разпознават колоездене и показват в реално време виртуална мощност и каданс, като помагат за по-добро разбиране на тренировката.

Целодневно проследяване на здравето

HUAWEI WATCH FIT 5 Series преминава отвъд пасивното проследяване на здравето и предлага проактивен мониторинг с фокус върху сърдечносъдовото здраве и женското здраве.

Серията поддържа и функции за проследяване на женското здраве чрез температурен сензор, който следи промените в температурата на китката. Той помага за прогнозиране на цикъл, овулация и менструален период, за по-добро разбиране на тялото и неговите промени.

Новости има и при мониторинга на съня, който е изключително важен за общото ни благосъстояние.

NFC плащания директно от китката

Безконтактните плащания вече са част от ежедневието на потребителите на смартчасовници. Интеграцията на Curve Pay в устройствата HUAWEI WATCH прави плащанията без телефон още по-достъпни, като същевременно запазва удобството и сигурността. Това е част от по-широката стратегия на Huawei за разширяване на функционалността на носимите устройства в ежедневието.

Освен бързи и независими плащания с HUAWEI WATCH FIT 5, потребителите получават и достъп до ключови предимства на Curve Pay, включително:

• директна tap-to-pay функционалност на огромен брой терминали, както и допълнителни функции за управление на картите в приложението, включително Go Back in Time® за коригиране на плащания след покупка;

• One Smart Wallet изживяване, което позволява обединяване на повечето основни банкови карти в един интерфейс;

• защитна функция за разпознаване, която изисква въвеждане на код при сваляне на устройството.

Curve Pay е наличен за HUAWEI WATCH FIT 5 Series в Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Обединеното кралство, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн.

Потребителите могат да се възползват от услугата, като изтеглят приложението Curve Pay на своя смартфон чрез HUAWEI AppGallery, App Store, Google Play или Galaxy Store, след което да го инсталират и свържат с устройство от серията HUAWEI WATCH FIT 5.

Батерия с високо съдържание на силиций за още по-дълъг живот

HUAWEI WATCH FIT 5 Series използва батерия с високо съдържание на силиций, която осигурява до 10 дни живот при по-леко използване и до 7 дни при стандартна употреба. Само едно зареждане е достатъчно за цяла седмица пътувания, тренировки и ежедневни активности, без необходимост от често презареждане.

Направете го още по-забавно и полезно с Multipass и HUAWEI Health+

При покупка на HUAWEI WATCH FIT 5 в периода 18 май 2026 г. – 1 юни 2028 г., получавате и достъп до Multipass – комбинация от партньорски приложения, и HUAWEI Health+ с безплатен пробен период от 30 дни. MultiPass дава безплатен премиум достъп до Komoot и Naviki за 60 дни, и до Life Period Tracker, Fiit и URURUN за 90 дни.

Тези приложения дават достъп до премиум фитнес и здравни функции, както и допълнително персонализирано спортно и wellness изживяване. Те са достъпни за изтегляне чрез HUAWEI AppGallery, App Store и Galaxy Store. Multipass може да бъде активиран през приложението HUAWEI Health след сдвояване на устройството с HUAWEI ID.

Multipass е достъпен както за потребители на Huawei устройства, така и за iOS и Android устройства. След изтичане на безплатния период абонаментът не се подновява автоматично, като потребителите сами могат да изберат дали да продължат използването на съответните услуги.

Цени и наличност

В периода от 18 май до 30 юни 2026 г. HUAWEI WATCH FIT 5 ще се предлага в комплект със слушалки HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC и Multipass – премиум достъп до 90 дни за колекция от спортни и здравни приложения, на препоръчителна цена от 199 евро в Technopolis, Техномаркет, Зора, A1, Vivacom, Yettel и партньорите на дистрибутора Polycomp, сред които Ozone.bg, Ardes.bg, Laptop.bg и Plesio.

Цветът и условията за получаване на включените в комплекта слушалки може да варира спрямо партньора. Офертата е валидна до изчерпване на количествата.

Повече информация относно HUAWEI WATCH FIT 5 можете да намерите на https://consumer.huawei.com/bg/wearables/watch-fit5/.