Български турист падна от 40 м в дере в Румъния, спасиха го с хеликоптер

Младият мъж е ранен тежко и е транспортиран спешно в болница

19.05.2026 | 11:10 ч.
Кадър: Фейсбук

Български турист бе спасен с хеликоптер от долината Карайман в планината Бучедж в Румъния, след като падна от 40 метра в дере, съобщават от румънската планинска спасителна служба "Салвамонт" (Salvamont) в окръг Прахова.

Интервенцията е осъществена с помощта на хеликоптер на Системата за спешна помощ СМУРД (SMURD), който е спуснал планински спасител директно до мястото на инцидента. 

Екипът се е намесил след получено обаждане на телефон 112 около 12:45 часа местно (и българско) време в понеделник. Според подадената информация български турист се е подхлъзнал на сняг и е паднал в пропаст. 

Младият мъж е ранен тежко и е транспортиран спешно в болница. Той има множество травми (черепна, коремна, на долните крайници) и ожулвания, причинени от падането.

Пострадалият е бил придружаван от четирима души. Всички те са изведени от планината и свалени безопасно. 

Спасителите посочват, че стръмните пътеки в планината Бучедж все още са затворени, а групата е била неадекватно екипирана за условията в района.
(Кореспондент на БТА в Букурещ Мартина Ганчева)

 

турист падане спасяване Румъния
