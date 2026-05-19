Русия започна учения на ядрените си сили с участието на 64 000 военни

Те са за подготовка на използването на ядрени сили в условията на заплаха от агресия

19.05.2026 | 11:58 ч.
Снимка: архив, БГНЕС

Руските въоръжени сили започват днес тридневни учения на ядрените си сили, съобщи министерството на отбраната, цитирано от Ройтерс и Франс прес.

"От 19 до 21 май тази година във Въоръжените сили на Руската Федерация ще се проведат учения за подготовка на използването на ядрени сили в условията на заплаха от агресия. В ученията ще участват общо над 64 000 военнослужещи, повече от 7800 единици оръжие, военна и специална техника, в това число над 200 ракетни пускови установки, над 140 летателни апарата, 73 кораба и 13 подводници, 8 от които стратегически ракетни подводници", уточни министерството.

Ще бъдат отработени действия по сдържане на противника и проверка на равнището на подготовка на войските. В хода на практическите действия се планират дейности по привеждане в готовност и изпълнение на задачи в редица съединения и военни подразделения на ядрените сили и тяхното пълно обезпечение, а също изстрелването на балистични и крилати ракети на полигони на територията на Русия, допълни ведомството.

В ученията ще участват Стратегическите ракетни войски, Северният и Тихоокеанският флот, Командването на далекобойната авиация, подразделения на силите в Ленинградския и Централния военен окръг.

В хода на маневрите ще бъде отработена и съвместната подготовка и използване на ядреното оръжия, разположено в Беларус, допълни министерството на отбраната.
(БТА)

