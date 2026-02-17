Вашингтонската полиция арестувал мъж, насочил се към Капитолия със заредена пушка

18-годишен младеж, който се е насочил към сградата на Конгреса на САЩ с заредена пушка и с тактическа жилетка, е бил бързо арестуван, съобщиха от полицията на Капитолия, цитирани от Си Ен Ен.

Към момента органите на реда все още не са установили мотива за предполагаемото нападение.

Шефът на полицията на Капитолия Майкъл Съливан заяви, че мъжът, въоръжен със заредена пушка и носещ допълнителни патрони, е пристигнал с бял джип „Мерцедес“ в близост до Капитолия, след което е слязъл от автомобила и е хукнал към сградата.

Той е бил спрян от служители на полицията, които са извадили оръжие и са му наредили да хвърли пушката и да легне на земята. По думите на Съливан младежът, чието име не беше оповестено по време на пресконференцията, се е подчинил и е бил задържан.

„Кой знае какво можеше да се случи, ако нямахме служители на постовете им“, добави полицейският началник.

По думите му заподозреният е носел тактическа жилетка и тактически ръкавици. В автомобила му са били открити кевларена каска и противогаз. По време на инцидента движението в района е било временно спряно, а гражданите са били предупредени да се отдалечат.

Полицията на Капитолия уточни, че работи по установяване откъде е пристигнал младежът и допълни, че автомобилът не е бил регистриран на негово име.

Според властите той е действал сам, а разследването продължава. Очаква се допълнителна информация за заподозрения да бъде оповестена по-късно.