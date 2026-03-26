Синоптик към земеделците: Идва дъжд и сняг, вземете мерки

Затоплянето в страната е краткотрайно. Южният вятър ще повиши темпeратурите и около Велико Търново, Русе, в Добруджа и Югозападна България те ще достигат 19-20 градуса, стана ясно от прогнозата на синоптика Петър Янков за Bulgaria ON AIR.

Утре температурите слабо ще се понижат и ни очакват валежи и пролетни гръмотевици, съобщи той.

В планините ще вали мокър и тежък сняг. В събота сутринта в Рила и Пирин ще има нова снежна покривка, посочи синоптикът в "България сутрин".

Събота и неделя ще има чести валежи. Вятърът по планините ще бъде силен в събота, а в неделя валежите ще се усилват.

Янков препоръчва съботния ден за излети в ниските места по планината.

"От понеделник започва процес с по-продължителни валежи и понижение на температурите.

В сряда в ниските места температурите ще бъдат между 6 и 11 градуса. Тези температури ще създават проблеми с изваляванията", каза още синоптикът.

В сряда в Западна България ще превали дъжд и сняг в населените места. През цялата седмица валежите ще бъдат често явление.

Трайно увеличение на температурите се очаква след Цветница, която е на 5 април, подчерта Янков.

Синоптикът съветва земеделските производители да вземат мерки,

за да запазят продукцията си от студа и валежите в следващите дни.

"Служебният министър на околната среда и водите твърдо обяви, че няма пари за наука. Храната прави борбата. Науката в момента се развива с голяма финансова подкрепа, особено при решаване на проблеми с промяната на климата и влиянието върху стопанската продукция", обясни Янков.